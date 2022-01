El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha alabado a su equipo después de una racha de victorias que se prolonga desde el encuentro frente al Rayo Vallecano. El portugués es consciente de la dificultad de mantener el nivel, por eso advierte a propios y extraños "somos un equipo que cuando jugamos bien, perdemos". Mensaje para los suyos, para no relajarse ante la visita a la Real Sociedad (en vivo, sábado a las 22:00).

Pero la frase esconde de nuevo una indirecta ya repetida: "Hay equipos que juegan mal y ganan", sin mencionar a esos otros. La suelta en una semana en la que el Barça visitó al Granada (0-1) y se llevó tres puntos con polémica incluida.

Polémica también con los horarios de sus partidos, por el anuncio del Real Madrid-Osasuna a las 12:00 del domingo 6 de noviembre. "Entre las doce de la mañana y las diez de la noche prefiero a las doce", ha asegurado en una jornada en la que juega en el último turno del sábado.

“Por mi experiencia en Inglaterra fue positivo fue jugar a las 12“

"Si la gente está feliz y se adapta, nosotros jugamos a la hora que sea. Por mi experiencia en Inglaterra fue positivo fue jugar a las 12. Terminas a las dos, vas a casa y tienes el día con la familia. La gente sale del fútbol y tiene el día para disfrutar. No soy quien debería escoger los horarios, es la gente y no nosotros. Cuando voy al cine, soy yo quien escoge el horario, si a las cuatro o a las diez, no son los actores los que deciden", ha añadido.

De lo que sí se ha quejado Mourinho es de la alteración del calendario por la huelga: "Deberíamos haber jugado contra el Athletic en la primera jornada y ya se ha transformado en un calendario diferente. Ahora, en el tramo final iremos a Bilbao cuando debía ser en enero. El Barcelona es en diciembre. Hasta entonces pensamos en otros partidos".

Centrado en el partido ante la Real, el de Setúbal no ha eludido el buen momento del equipo y las alabanzas recibidas, pero también con advertencia. "Cuando juegas tan bien como lo estamos haciendo es muy difícil la crítica. Criticar en este momento nuestro juego es muy difícil porque lo estamos haciendo muy bien. Pero la gente está esperando, cuando fallemos la gente estará preparada", ha declarado.

“Después el partido ante el Racing, el presidente estaba tranquilo, confiado, yo me quedo con eso“

"Después el partido ante el Racing, el presidente estaba tranquilo, confiado, yo me quedo con esa tranquilidad en el momento negativo. Es lo que necesitamos. Y en este momento bueno, también necesitamos tranquilidad. A lo mejor este sábado tenemos un partido peor. Es un adversario bueno, que ha dado descanso a algunos jugadores", ha reconocido Mourinho.