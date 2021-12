Lo que vale estar en cuartos de la Champions

Si usted hubiera realizado una quiniela con los ocho primeros encuentros de la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones, hubiera tenido que jugar la equis o el dos para acertar. Cuatro triunfos de los visitantes y tres empates marcan la competitividad registrada en casi todos los choques, concluido el primer asalto en la eliminatoria a doble partido.

El factor campo se ha convertido en algo secundario. No en vano se trata de la competición de clubes mas potente del planeta fútbol y los equipos quieren hacer honor al prestigio, y dinero, que supone seguir adelante en la Champions.

Pasado el primer envite europeo, el único equipo que hizo valer su condición de local fue el Arsenal, que logró triunfar por un ajustado 2-1 ante el Barcelona. El gran favorito antes de empezar la jornada fue el único visitante que acabó sin renta clara, pero su gol en Inglaterra puede ser precioso.

La verdad es que todos los resultados fueron muy igualados. El único partido que acabó con más de un tanto de diferencia fue el que ganó el Chelsea ante el Copenhague por 0-2.

El Emirates londinense se convirtió en feudo inexpugnable para el Barcelona. Y eso que los blaugrana empezaron desplegando su buen juego habitual. A los 25 minutos ya se adelantaron los blaugrana con el gol de Villa a los 25 minutos.

El Arsenal evitó que el todopoderoso Barça le hiciera un cuarto de hora espectacular, como el año pasado, y logró maniatar a las principales figuras del equipo de Guardiola.

A partir de ahí, los ingleses se vinieron arriba y sorprendieron al Barcelona, para remontar el choque con los goles de van Persie y Arshavin, que dejan las cosas pendientes para el partido de vuelta en el Camp Nou.

Las bajas del Arsenal para ese encuentro son de consideración (Song, Walcot, Van Persie y Wilshere, mientras que se espera que Cesc esté listo para jugar), mientras que el Barça ha descartado a Puyol que se ha vuelto a resentir de su lesión, y tampoco podrá contar con Piqué por sanción, por lo que Guardiola, que pese a su hernia discal no pretende perderse el encuentro en el Camp Nou, tendrá que improvisar una zaga nueva.

Mucho más claro para ese partido de vuelta lo tiene el Chelsea, que ganó a domicilio al Copenhague. Era casi un ultimatum para Ancelotti y los ingleses no concedieron al débil conjunto danés ni la más mínima posibilidad.

Torres jugó a buen ritmo con sus nuevos compañeros y un doblete de Anelka puso al Chelsea a tiro de los cuartos de final. Es el único equipo que logró una ventaja superior a un gol. Fueron dos, pero el portero danés, Wiland, evitó que el Copenhague sufriera una mayor derrota a domicilio.

El partido de vuelta no debe tener más historia, con un equipo como el Copenhague, que no parece de octavos, como dijo Mourinho.

El Valencia evitó salir derrotado a domicilio, pero se quedó en empate a uno ante el Schalke 04 y tendrá un duro compromiso en Alemania. Regresaba Raúl a España y su gol se convirtió en una losa para el Valencia y es que el exmadridista sigue haciendo historia con su gol 70 en Europa.

Los valencianistas no supieron hacer valer su juego superior y se vieron sorprendidos por el Schalke 04, que será un duro hueso de roer en Gelsenkirchen. El gol de Soldado puede valer allí su peso en oro.