Es el símbolo internacional de la candidatura inglesa, más que el 'premier' David Cameron, más que el propio príncipe Guillermo. Su cara más visible... y la más atractiva. La delegación británica conoce de sobra su 'tirón mediático' y ha optado por David Beckham, el jugador de Los Ángeles Galaxy, para presentar su potente candidatura al Mundial de 2018 en Zúrich. [La llegada de las estrellas]

Acostumbrado a las multitudes, Beckham ha aparecido, sin puntualidad inglesa, más de media hora tarde, pero con una sonrisa que aplacó las quejas por su espera. Lo hizo por la puerta contraria a la anunciada, dando esquinazo a televisiones y fotógrafos, pero daba igual, llegaba David Beckham. Y la sala de prensa se relajó.

Con la estrella sentada, arreglada, encorbatada y con el lazo rojo contra el sida, arrancó la ronda de preguntas, comenzando por las obligadas dudas sobre la denuncia de corrupción de la BBC, por su futuro futbolístico, que podría tener continuidad en el Everton inglés, y por los secretos de su belleza, la pregunta que todos quisieron hacer pero nunca se hizo.

Surgió de la boca de una sonrojada periodista inglesa, que logró traspasar sus colores al auténtico rey de los medios. Descolocado y turbado, el futbolista se quedó en blanco. "No se qué responderte... te puedo hablar de mis secretos futbolísticos pero los secretos de mi belleza... no lo se", se limitó a responder, entre sonrisas. Ya en un ambiente más relajado, recobró el pulso de la actualidad y valoró su candidatura.

"España y Portugal tienen una candidatura muy fuerte"

"Llevamos cuatro años preparando esta candidatura y esperamos luchar hasta el último momento por conseguir el Mundial de 2018", ha expresado con firmeza el jugador, que ha tenido buenas palabras para la opción ibérica. "Tienen una candidatura muy fuerte, con muchos valores positivos, y me haría muy feliz que consiguieran organizar un Mundial, tengo muy buenos recuerdos de España, pero estoy convencido de que nuestra candidatura conseguirá la victoria".

“Confío en la integridad del comité ejecutivo de la FIFA“

Con educación y respeto, Beckham negó que los rumores de la corrupción lanzados por la BBC puedan afectar a su candidatura. "Confío en la integridad de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, estoy convencido de que no habrá ningún problema al respecto", zanjando la polémica que ha centrado la actualidad de la candidatura inglesa en los últimos días.

Superada la pregunta más incómoda, Beckham se limitó a elogiar las candidaturas rivales y asegurar que le "divierte" formar parte de todo lo que mueve la elección al Mundial 2018 y ser el "embajador deportivo" de su país.

Sin más, y tras negarse, de nuevo con exquisita educación, a responder preguntas en castellano, 'Becks' se despidió del repetable, no sin antes acercarse a saludar a los ex jugadores Andy Cole, John Barnes y el ex atleta Sebastian Coe, las otras tres caras deportivas de la candidatura inglesa, también presentes en la conferencia de prensa en un discreto segundo plano, alejados de siempre incómodas preguntas sobre belleza.