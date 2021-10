Miguel Ángel López: "Ya está todo el pescado vendido"

A poco más de 24 horas de que Joseph Blatter anuncie el organizador del Mundial 2018, Miguel Ángel López, el director de la Candidatura Ibérica, se muestra más que confiado en las posibilidades de España y Portugal.

"No pienso en los rivales porque creo que vamos a ganar", ha asegurado a RTVE en el hotel donde la delegación española se concentra, resguardado de la nieve que cae sobre Zúrich este miércoles.

López ha asegurado que esta "tranqulidad" y "optimismo" que reina en la delegación responde al "gran trabajo realizado en los últimos años". "Estoy convencido de que tenemos la mejor candidatura", ha recalcado López, que cree que los rumores de corrupción surgieron por "preocupación" frente a la "fortaleza" de la Candidatura Ibérica.

"Ya está todo el pescado vendido"

Además, asegura que "ya está todo el pescado vendido" y "es muy difícil que haya cambios en la decisión de los votos de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA". Los 22 miembros que participarán en la votación pasan el día previo enclaustrados en un hotel, sin posibilidad de contacto con las candidaturas y lejos de los 'lobbys'.

A este respecto, López ha restado importancia a la decisión de Putin de no acudir a Zúrich. "No se si no viene porque lo da por perdido o porque lo da por ganado, el caso es que los 22 miembros de la FIFA ya tienen su voto definido".

Con la sensación optimista que impregna Miguel Ángel López, la delegación española se prepara para la última remesa de sus componentes, que aterrizará esta tarde en Zúrich con Casillas a la cabeza y que completará el grupo que dará el último impulso hacia el Mundial 2018.