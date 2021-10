La Candidatura Ibérica, formada por España y Portugal, presentó su candidatura a la organización de los mundiales de 2018 y 2022. Sin embargo, tras la retirada de las candidaturas no europeas a la sede de 2018, la Candidatura Ibérica opta sólo a la de 2018, junto a Inglaterra, Rusia y Bélgica-Holanda. El 2 de diciembre también se decidirá la sede del Mundial 2022, para el que optan Australia, Corea del Sur, Qatar, Estados Unidos y Japón.

El miércoles día 1 abrirán el fuego los candidatos al Mundial 2022: Australia, República de Corea, Qatar, Estados Unidos y Japón presentarán sus candidaturas. No será hasta el jueves, día 2 de diciembre, cuando escuchemos el último alegato de las candidaturas al Mundial 2018.

En el caso de que haya un empate entre las menos votadas, se realizará una votación intermedia para decidir qué candidatura no progresa a la siguiente ronda. Un notario se encargará de supervisar la limpieza del proceso y de entregar al presidente de la FIFA el nombre de la candidatura ganadora.

Para salir elegido, la candidatura ganadora deberá obtener la mayoría absoluta, es decir el 50% de los votos más uno. En el caso de empate se realizará una segunda votación y si persiste el empate, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, tendrá derecho a un voto de castigo. Además, en cada ronda de votación en la que no se alcance mayoría absoluta, la candidatura con menor número de votos quedará eliminada.

Una vez que se haya adoptado la decisión sobre el organizador, los resultados, que no se irán anunciado tras cada ronda de votación, se introducirán en dos sobres que se llevarán ante notario al Messezentrum Zurich, donde Blatter los hará públicos.

¿Donde se jugaría la final y el partido inaugural?

Aunque aún no está decidido, dado que los estadios portugueses no cuentan con un aforo superior a 80.000 espectadores, la final y el partido inaugural se celebrarían en España. El Camp Nou albergaría el primer partido del Mundial y el Santiago Bernabéu la final. El estadio de Das Antas lisboeta sería la sede de una de las semifinales y el Do Dragao de Oporto el del tercer y cuarto puesto.