Xavi: "Miro al equipo y veo un equipazo"

El jugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que el conjunto catalán tiene "un equipazo" y que lo tiene todo para revalidar "títulos", y que además hay "un grupo fantástico".

"La plantilla es muy competitiva, los jugadores tienen capacidad para participar y hay gente en el Barcelona 'B' para participar en un futuro. Yo veo que tenemos muy buen equipo, después perderemos o ganaremos, pero hay un grupo humano fantástico. Tenemos todo para revalidar títulos. Miro el equipo y tenemos un equipazo. Corremos, trabajamos y somos solidarios. Lo tenemos todo para ganar títulos", declaró Xavi en rueda de prensa.

En cuanto a sus opciones para conseguir el 'Balón de Oro', el centrocampista afirmó que no es "ningún objetivo", pero sí "un orgullo" estar entre los favoritos. "Cuando era pequeño no lo soñaba, ahora tampoco. Si lo ganase, le diría a mi hijo que me dieron lo dieron porque España y el Barcelona hicieron tres años muy buenos", añadió.

En este sentido, el de Terrassa manifestó que hay un futbolista "por encima de todos", que es Messi, pero que también le gustaría que lo ganara "un español". "Sería más justo que hubiera un premio para cada posición en el campo", espetó.

A la pregunta de qué entrenador se merece el 'Balón de Oro', Xavi también lo tuvo claro y apostó por Pep Guardiola, "el mejor" que ha tenido. "Es muy metódico, perfeccionista, es 'futbolero', está todo el día viendo vídeos", subrayó.

Respeto a Ibra Además, el azulgrana hizo referencia a las declaraciones de los últimos días del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y dijo que el grupo no se percató de los problemas del jugador del Milan y el técnico. "El se quejo de que no hablaba con el técnico. Hay que respetar la decisión de Ibrahimovic de haberse ido", indicó. Por lo que respecta a las referencias que hizo José Mourinho a que los árbitros tenían que proteger más a Cristiano Ronaldo, Xavi opinó que también los jugadores "van a por Messi". "Los árbitros están para proteger a todos los futbolistas", señaló. El internacional español aseguró que el Barcelona competirá "al máximo nivel" con el Real Madrid y todos los equipos de la Liga. "Estamos en el mismo escalón que todos los equipos. De momento le llevamos dos puntos al Real Madrid, pero queda mucho. El año pasado nos pusieron las cosas muy difíciles, tienen un gran equipo", declaró. En cuanto a las características de Javier Mascherano, el nuevo fichaje azulgrana, dijo que le conoce "muy bien" y que ha visto "muchos partidos del Liverpool y de Argentina" en los que 'el jefecito' ha participado. "Físicamente es fuerte, técnicamente tiene muy buen criterio, es muy experimentado. Nos irá muy bien", admitió.