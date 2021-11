El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha asegurado que la anterior directiva, presidida por Joan Laporta, no tenía "mucho interés" en llegar a un acuerdo para la ampliación de su contrato y que ahora ha habido "otro acercamiento" por parte del club para retomar las negociaciones.



"Es cierto que ha habido acercamiento por parte del club para retomar el tema que empezó la antigua directiva antes de marchar aunque tampoco vi mucha seriedad en ese acercamiento. Ellos ya se estaban marchando y no había mucho interés para que llegáramos a ampliar el contrato. Cambió la directiva y ahora espero llegar a un acuerdo porque yo estoy muy contento aquí", afirmó en declaraciones al programa 'El partido de las 12' de la Cadena Cope.



El lateral brasileño habló también del Real Madrid y dijo que está "en formación" y que todos los años cambia "muchísimo". "Nosotros tenemos una identidad y la defendemos cada partido. Vamos a seguir por ese camino y fichando a los jugadores que mejor puedan encajar", añadió.



En cuanto al entrenador 'blanco', José Mourinho reconoció que es "un gran entrenador" y que los títulos le avalan. "Espero que no le vaya tan bien como con los otros equipos", señaló.

El azulgrana manifestó que las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic fueron "un calentón" y que Guardiola le intentó ayudar "de todas las maneras". "Jamás ha tenido nada personal contra él ni contra ningún otro. No hay que buscar culpables. Ibrahimovic es de los mejores pero no ha encajado en la forma del Barcelona", subrayó.



Por último, se pronunció sobre el Balón de Oro y dijo que Messi se lo merece "con diferencia". "Si valoras el Mundial estaría entre Iniesta o Xavi. Por fortuna no es Mourinho quien reparte los balones de oro", concluyó.