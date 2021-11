Gasol: "El éxito español se contagia"

Pau Gasol ha concedido una entrevista exclusiva para TVE en Benidorm, donde se encuentra recién llegado de Etiopía partcipando en un campus de verano para niños. David Cantero y Elena Jiménez han repasado con él diversos temas de la actualidad deportiva.

El jugador de los Lakers no ha parado desde que ganó su segundo anillo de la NBA hace poco más de un mes. Viajó a Sudáfrica para ver a la Roja coronarse campeona y acaba de regresar de Etiopía, donde colabora con UNICEF. Sobre lo vivido allí destaca la enorme pobreza que existe. "Se trata de ayudar a los niños en las necesidades del día a día, especialmente en la educación" ha señalado Gasol.

De vuelta en España, trata de que los niños del campus en el que se encuentra "valoren y aprecien la suerte que tienen por haber nacido en unas condiciones favorables". El mundo no se le hace pequeño al de Sant Boi, aunque a veces siente que pasa "más tiempo en medios de transporte que en tierra firme".

Le gusta compaginar el descanso con la actividad, aunque de vacaciones trata de ir a lugares "donde no me conozcan mucho". Sobre su ausencia en el Mundial de Turquía -no jugará con la selección por primera vez en nueve años sin estar lesionado- afirma que trata de "no pensar mucho en ello", porque "apetece estar entre 12 amigos, el ambiente es de lujo".

"Es la decisión que he tomado", concluye, aunque Gasol ha confirmado que viajará a Turquía para animar a sus compañeros.

Disfruta con los éxitos españoles El catalán cree que España se está "malacostumbrando, en el buen sentido", a los éxitos deportivos. "Siendo un país mucho más pequeño que otras grandes potencias, estamos por encima. Es algo extraordinario de lo que hay que sentirse orgulloso", ha señalado. El pívot de los Lakers cree que en el Mundial de Turquía su ausencia será compensada por otros jugadores, "de grandísimo nivel", que tendrán que "asumir más responsabilidad". "Nuestro equipo tiene opciones de llegar arriba; no va a ser nada fácil, pero tenemos ilusion, trabajo y calidad", aseguró. “En el Mundial de Turquía algunos jugadores tendrán que asumir más responsabilidades“ Gasol se perdió la multitudinaria celebración del Mundial en España, incluido el show de Pepe Reina, pero asegura que se siente muy feliz por el éxito de la Roja, porque piensa que "España es un país principalmente futbolero". También se alegra por su amigo Rafa Nadal. "Verle jugar y ganar es una gozada. Intento seguirle siempre que puedo, nos tenemos mucho aprecio y respeto". Para Gasol "los deportistas españoles tenemos envidia sana unos de otros, por eso el éxito español se contagia. Los éxitos de unos sirven de motivación para los demás". “Los deportistas españoles tenemos envidia sana unos de otros. El éxito español se contagia“