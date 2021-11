Paul Gasol, embajador solidario de UNICEF

Pau Gasol, bicampeón de la NBA y embajador de UNICEF España desde 2003, visitará este verano diferentes ciudades de Etiopía para "conocer la situación de los niños" y ver cómo puede "contribuir a mejorarla".



"Tenemos que conseguir un mundo mejor para ellos", dijo el jugador español, que tiene especial interés por ver de cerca el trabajo que se desarrolla para mejorar las condiciones de los niños y lograr que tengan acceso a derechos básicos como la salud o la educación.



En su viaje a Etiopía, Gasol visitará proyectos de la iniciativa "Escuelas para África" que persigue la escolarización de millones de niños en África. El catalán, que es consciente de la importancia de la educación para el desarrollo y el progreso de los jóvenes, ha asegurado que "si cada niño tiene una oportunidad, será una oportunidad también para el lugar en el que se haga mayor, porque en ese lugar aplicará su conocimiento y su formación".



En su visita al país africano, Pau conocerá además el trabajo de UNICEF contra la malnutrición infantil, en un año en el que la crisis está provocando un crecimiento de sus índices en países en desarrollo.



En su apuesta por la infancia, el bicampeón de la NBA ha promovido y participado en la grabación de la canción "Get it together", compuesta por Broshigeez, grupo de electro hop de Los Angeles, que está bajo la dirección de "M", de Haus of "M".



El pasado 28 de junio M reunió a 15 artistas y a Pau Gasol para grabar en el estudio The Heavyweights de Jamie Jones y Jack Kugell en Hollywood, una sesión cuya maqueta ya ha visto la luz.