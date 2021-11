Pau Gasol da el cante en beneficio de Unicef

Pau Gasol, jugador de los Los Ángeles Lakers, ha grabado la canción 'Get It Together'. El objetivo, recaudar fondos en beneficio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La sesión tuvo lugar este lunes en un estudio de North Hollywood, en la que el reciente campeón de la NBA estuvo rodeado por un coro de unas quince personas.

"Es algo que me gusta", aseguró el jugador al portal FanHouse. "Estudié música durante cinco años cuando era niño. Supongo que algo quedó de aquello. Me gusta hacerlo de vez en cuando", añadió.