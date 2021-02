Los diarios de Inglaterra son implacables en su condena a su selección de fútbol tras la derrota ante Alemania por 4-1. "No hay defensa posible", titula el rotativo 'The Sun', que asegura que a Inglaterra le robaron un gol, pero que luego fueron "despojados de su orgullo por los alemanes". Además, el periódico sensacionalista manda un mensaje a Fabio Capello: "Es tiempo de irse".

"El sueño de la Copa del Mundo, truncado por Alemania", asegura el 'Daily Express', que rememora lo ocurrido en el Mundial de 1966. "Después de 44 años de dolor y resentimiento, Alemania logra la última venganza", dice el rotativo inglés. Dentro, en los artículos de opinión, más críticas. "La campaña de la Copa del Mundo terminó, como empezó: como una calamidad", escribe John Dillon. "Inglaterra fue un desastre, un equipo que fue tácticamente y técnicamente inepto", afirma en el mismo diario Matt Lawton.

Otro de los diarios, el 'Daily Star', pone el acento en el gol de Lampard que no subió al marcador. "Nos robaron, nos denegaron un claro gol que el árbitro uruguayo no vio", dice el diario británico. En el rotativo, Danny Fullbrook habla de que Fabio Capello sufrió una completa humillación cuando los hinchas ingleses corearon el nombre del ex seleccionador, Sven Goran Eriksson. "El Mundial de Inglaterra terminó en catástrofe, una derrota embarazosa que esta orgullosa nación nunca había conocido".

En 'The Guardian', también se evoca a lo ocurrido en 1966, pero el periódico destaca que "la derrota significa el fin de la generación de oro" y resalta que jugadores como Steven Gerrard y Frank Lampard "es poco probable que vuelvan a jugar en una competición internacional importante".

"Inglaterra, fuera. Capello echa la culpa a los árbitros", titula 'The Times', mucho más moderado en sus críticas.

Frustración en la prensa de México Los medios de comunicación mexicanos también muestran su frustración por la derrota de la selección ante Argentina (3-1). "Fracaso y punto", dice 'Excélsior', que lamenta la derrota de los mexicanos en un encuentro en el que, según el diario, los argentinos recibieron ayuda arbitral, pero también de la errática defensa de México. "Adiós del tri por atraco, error y golazo", señala 'Reforma' que en la portada de su página de internet pone una foto del defensa Rafael Márquez tirado en el césped. 'Récord', una publicación especializada en deportes, menciona el error del árbitro, el del defensa Osorio y el gol de Tévez y publica unas declaraciones del defensa mexicano Carlos Salcido, quien dice que a México le faltó la suerte de los equipos grandes como Argentina.