Massimo Moratti, presidente y máximo accionista de un Inter Milán que anoche conquistó la Liga de Campeones 2009-10, sobre la hipotética marcha de su técnico José Mourinho comentó que nunca mantuvo con él un "auténtico diálogo sobre su futuro", así como negó la marcha del goleador Diego Milito.

"Un diálogo directo sobre ello (marcha Mourinho) no ha existido nunca. Ni siquiera hubo un intento de dármelo a entender, siempre se realizó a través de los medios de información", dice Moratti, en entrevista al canal televisivo italiano Sky Sport.

“Quizá haya caminos para detener a Mourinho“

Moratti reconoce que "quizás pueda haber caminos para intentar retener a Mourinho": "Pero creo que esté atraído de este desafío, de esta nueva aventura. Conociéndole un poquito, no demasiado, creo que ello es lo que en verdad le interesa, no el dinero".

El máximo mandatario interista considera que tal vez no fueron muy oportunas las declaraciones realizadas por Mourinho días antes de la final de la Liga de Campeones, en las que ya dejaba entrever su marcha del Inter hacía el Real Madrid.

“En verdad no fue el momento oportuno “

"En verdad no fue el momento oportuno, porque los jugadores leen los periódicos, así como yo los leo. Me correspondía comprender que no debía entrar con el puño duro, porque deseaba mucho que la campaña concluyese", apunta.

"Mas allá de la estima que todos le hemos demostrado por el esfuerzo que siempre ha realizado, creo que es una decisión que tiene que ver con el hecho de poder demostrarse personalmente que es bueno en cualquier parte", añade.

Ante la posibilidad de que el argentino Diego Milito, autor de los dos goles del triunfo en la final de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich (2-0), pueda irse del Inter con destino al Real Madrid, fue tajante: "Mourinho tiene una cláusula (contractual), por lo que acudiendo a ella puede irse. Milito no; aquí termina todo".