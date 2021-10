Mourinho: "Será un desafío disputarle la Liga al Barça"

El técnico portugués José Mourinho ha dicho a la televisión de su país que "en principio" este año estará en el estadio Santiago Bernabeu, en alusión a su contratación por el Real Madrid, que la prensa lusa da por hecha. "Aún no he hablado con nadie del Real Madrid, pero sé que el interés existe y yo también estoy interesado", afirma el entrenador del Inter de Milán en unas breves declaraciones difundidas hoy por la Radio Televisión Portuguesa.



Mourinho confirma en la entrevista que su representante, Jorge Mendes, "ya ha hablado y sabemos -indica- lo que el Real Madrid quiere y cuáles son las motivaciones inherentes a esta invitación". "Con la conquista de la Champions mi trabajo en el Inter está terminado", reitera Mourinho que subraya: "no me motivan las supercopas de Europa ni la intercontinental".

Los medios portugueses dan en general por hecho el fichaje de su técnico más famoso por el club blanco y según ha podido saber TVE el acuerdo será por cuatro temporadas en torno a diez millones de euros al año. Mourinho, la otra gran estrella del fútbol portugués junto al delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, es hoy alabado como un genio del balompié por sus compatriotas.



Entre otros elogios al técnico más internacional de Portugal, la prensa destaca las declaraciones del jugador del Atlético de Madrid Simao Sabrosa, recién incorporado a los entrenamientos de la selección lusa. "Si Mourinho va al Real -admitió Simao- será más complicado para todos, porque es un entrenador ganador, que seguramente va a hacer todo para conquistar todos los trofeos".

“"Será un enorme desafío jugar una Liga contra el Barcelona"“

El entrenador portugués José Mourinho también comentó que será un "enorme desafío" disputar la Liga contra el Barcelona, ya que consideró que es un "equipazo que ha hecho 100 puntos" en el último campeonato.

"Será un enorme desafío jugar un campeonato en el que está el Barcelona, que ha hecho 100 puntos en la última Liga y es un 'equipazo'", señaló Mourinho en una entrevista a la televisión portuguesa 'TVI'.

Además, quitó importancia a los que aseguran que su "perfil" no encaja con el del Real Madrid. "Toda la gente dice que ya es un desafío perdido porque el Real Madrid no encaja en mi perfil o porque no tienen el perfil que yo creo que debe tener un club", comentó.



Ya lo anunció tras ganar la Champions El entrenador del Inter de Milán, Jose Mourinho, habló después de que su equipo se proclamara campeón de la Liga de Campeones al derrotar por 0-2 al Bayern de Munich. Aunque el técnico portugués se negó a anunciar en rueda de prensa su posible fichaje por el Real Madrid, se confesó tajantemente a la cadena Sky Italia: "Probablemente me marche porque ya lo he hecho todo aquí", reconoció.



El técnico luso confesó al medio italiano que el Real Madrid ha mostrado su interés por ficharlo, aunque no ha firmado nada con el club blanco ni ha hablado aún con Florentino: "Voy detrás de nuevos estímulos, de nuevos riesgos. Quiero ser el primer entrenador en ganar la Champions con tres equipos diferentes, y el Real Madrid es el único que se ha interesado por mí, aunque aún no he hablado con nadie. Prometí que lo haría tras la final". "He dado todo y por esta razón me mantengo libre de elegir mi futuro. Hemos ganado todo, la Supercopa y la Intercontinental para mí no son importantes", ha añadido el entrenador portugués, que da por rota su relación con Italia: "Ha habido muchas cosas que no me han gustado. Desde hace tres o cuatro meses busco otro camino". En la rueda de prensa posterior al partido reconoció que no le gustó estar varios partidos en la grada por una sanción. Mourinho dejó entrever su marcha del club interista al hablar de un hipotético encuentro con los "nerazzurri" dirigiendo a otro equipo: "San Siro (estadio del Inter) será siempre mi casa".



Respecto al partido disputado ante el Bayern, Mourinho afirmó sentirse orgulloso por el juego que desplegó su equipo. "Hemos jugado inteligentemente. Lo hemos hecho como un equipo y sin perder nuestra identidad, actuando como un bloque compacto". “Entiendo que el Madrid quiere ganar títulos importantes, pero no se vence con el sueldo ni con el nombre“ Mourinho se permitió enviarle un recado a su posible futuro club, el Madrid: "Entiendo que el Madrid quiere ganar títulos importantes, pero no se vence con el sueldo ni con el nombre, sino jugando como un equipo como hemos hecho nosotros esta noche en el Bernabéu". El técnico luso aseguró que todavía no ha hablado con Florentino Pérez, pero dijo que lo haría el lunes. "Soy entrenador del Inter y estoy muy orgulloso. Y si acabo siendo el entrenador del Real Madrid será porque es un equipo de una gran dimensión que está en sintonía con mi objetivo de lograr retos". 00.20 min El técnico del Inter ha asegurado que hablará con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el próximo lunes. El técnico habló también sobre el hecho de que en su once inicial no hubiera ningún jugador italiano. "Es verdad que no había italianos en el equipo, pero ahora Italia puede decir que es la vigente campeona de Europa de Clubes y la Campeona del Mundo. Estoy orgulloso de haber contribuido a ello." El único transalpino que jugó fue el defensa Materazzi, de 36 años, que sustituyó a Milito en el descuento: "Quise dar a Materazzi la oportunidad de saltar al terreno de juego. Lo hice porque quizá no tenga otra oportunidad de jugar otra final", concluyó.