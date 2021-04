Esta es la pregunta que se hacen todos los culés. Si en cada aficionado blaugrana hay algún hueco que no lo ocupa la alegría y el orgullo, ese vacío lo ocupa la preocupación de ver cuanto tiempo aguantará Pep Guardiola a los mandos de la nave barcelonista.



Cuando acabó el partido de Abu Dabi, después de conseguir entrar en la historia y demostrar al mundo que era humano cuando se deshizo en lagrimas, Guardiola declaró en la sala de prensa del estadio Zayet Sports City que no se consideraba el rey del mundo, tan sólo una persona "extremadamente feliz y cansada".



Cansado... El técnico de Santpedor es un enfermo del fútbol, un hombre que dedica a su trabajo todas las horas de sol que tienen los días. Cuida todos los detalles, desde quienes deben acompañar a los jugadores en los viajes a cómo motivar a los suyos (un vídeo, una frase o una charla de un compañero que lleva dos años lesionado), pasando por analizar minuciosamente todos los aspectos tácticos del juego. Pero la pregunta es: ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona ese ritmo de trabajo por muy blaugrana que sea su sangre?



Laporta se ha marcado como objetivo, y poner así el broche de oro a su despedida, asegurar la continuidad de Guardiola. Sin embargo, el entrenador, que acaba contrato el 30 de junio, demuestra cautela como siempre y no quiere pronunciarse hasta que pasen las elecciones. Guardiola prefiere mantenerse al margen del proceso electoral y no verse involucrado.

Buscando una aparición en tierras árabes Como un profeta en la península arábiga, Guardiola busca en Qatar una inspiración que le esclarezca su futuro. Pep se ha quedado unos días, acompañado por su familia, de vacaciones en Qatar (país en el que vivió dos años) hasta la víspera de Navidad que regresará a Santpedor.



En el emirato, Guardiola ha rogado que no se le pregunte sobre el Barça, quiere descansar para reflexionar. Pep Guardiola es una persona muy reservada, desde que se hizo con el puesto de entrenador no ha concedido ni una sola entrevista a un medio de comunicación. En las ruedas de prensa, de obligado cumplimiento el 'míster', nunca ha dicho una mala palabra y siempre ha sabido transmitir calma antes que euforia a los aficionados. Ejemplar siempre.