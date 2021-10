Pau Gasol: "Hemos logrado un sueño"

El pívot de la Selección española Pau Gasol, MVP del torneo , afirmó, tras lograr el oro en la final del Eurobasket frente a Serbia (85-63), que han logrado "el campeonato" que todos soñaban después de la final de Madrid en 2007, donde cayeron frente a Rusia."Es la medalla que todo el equipo ansiábamos. Ha sido un campeonato muy difícil, pero este equipo se lo merece todo por su", afirmó Gasol emocionado tras conocerse como ganador del ' Jugador Más Valioso ' del torneo.Respecto a su año personal, el pívot de Los Angeles Lakers, que ganó el anillo de campeón de la NBA el pasado mes de junio, lo calificó como una temporada "alucinante". "", apuntó.Finalmente, el jugador catalán quiso dedicar el título a sus más allegados y a todos los aficionados. "Se lo dedico a mi familia, al cuerpo técnico, a los fisioterapeutas y a toda la gente que apoya al combinado español", dijo.El base de la selección española Sergio Llul afirmó, tras la conquista del oro en el Eurobasket frente a Serbia (85-63), que han hecho "historia en el baloncesto español", ya que se trata de"Ha sido impresionante,para describir la alegría que siento ahora" apuntó un Llul emocionado que había acabado días antes con la polémica sobre su última tiro frente a Turquía en el primer partido de la segunda fase.Además, Llul quiso destacar el gran sabor que produce este oro después del titubeante comienzo del combinado de Scariolo. ", las hemos pasado canutas en la primera y en la segunda fase del EuroBasket, pero salimos concienciados en los cuartos de final y así desde entonces hasta el partido de hoy", comentó.Para el menorquín, la victoria de España en el EuroBasket tiene mucho que ver con la "piña" que han formado. "Tanto dentro como fuera de la pista cada uno aporta su granito de arena., el equipo", concluyó.El base español Carlos Cabezas aseguró que la victoria en el Eurobasket de Polonia, tras vencer por 85 a 63, en la final a Serbia, ""Este es un momento muy importante.que cuando hemos defendido todos juntos hemos conseguido lo que pretendíamos. Los triunfos saben mejor cuando hay dificultad y esto ha sido un trabajo de casi dos meses", apuntó el jugador malagueño que, a pesar de la falta de minutos, mostró un gran nivel en semifinales frente a Grecia.Cabezas quiso dedicar este triunfo a "todos los aficionados, amigos y compañeros que sufrieron mucho en los últimos días" porque cree que "todos los que han estado ahí" se lo merecen por lo que han sufrido.El jugador de la Selección española Víctor Claver afirmó, tras recibir la medalla de oro lograda en el Eurobasket de Polonia, que haber logrado algo que no se ha conseguido en la historia "es algo increíble y que es muy emocionante"."Es muy emocionante estar aquí viviendo este momento.", declaró emocionado el jugador del Valencia Basket.En relación a su participación en la cancha, Claver destacó haber contribuido lo máximo posible. "Aunque quizá no he podido disfrutar de muchos minutos, he ayudado dando todo lo que he podido cada minuto que he estado en pista y animando al equipo en todo momento", indicó.Finalmente, el jugador valenciano quiso dedicar este logro a su familia. "Este año ha sido duro y han venido a estar aquí conmigo en el EuroBasket", manifestó.El base de la selección española Ricky Rubio se mostró exultante tras la consecución del oro continental en el Eurobasket de Polonia, en la selección española venció en la final a Serbia (85-63), y recalcó el valor del metal debido a las "dificultades que tuvo el conjunto que superar durante todo el campeonato"."El camino duro nos ha hecho valorar más el oro porque todo el mundo pensaba que iba a ser fácil, pero. Esto nos deja un sabor muy especial", aseguró el base.El jugador de El Masnou afirmó que en este tipo de torneosen alusión al mal inicio de los de Scariolo, que sufrieron dos derrotas en las fases previas al cruce de cuartos de final.Respecto a su situación personal, Rubio reconoció que ha vivido un verano "duro" pero ha podido superarlo "gracias a la familia y a esta gran familia que es la Selección", a la vez que miró el futuro y se exigió "intentar rendir al uno por ciento de lo que lo ha estado la generación del 80".