¿Por qué ficha Florentino a un árbitro?

El profundo cambio que está llevando a cabo Florentino Pérez en su segunda etapa como presidente del Real Madrid ha tenido un último episodio, el fichaje de un árbitro (aún en activo y que se espera que abandone el arbitraje antes de hacer oficial su contrataciónpor los blancos).



A priori Megía Dávila se encargará de ser el nexo de unión entre el club y el colegiado de turno que visite el Santiago Bernabéu. Además de esto, Megía será el encargado de poner al día a todos los jugadores del club de las reglas del arbitraje y de las novedades que se vayan produciendo.



Esta idea no es exclusiva de Florentino, otros equipos de la Liga cuentan con ex colegiados dentro de su organigrama técnico como el Villareal, el Valladolid o el Deportivo.



Hasta ahora el delegado, Agustín Herrerín, era el que se encargaba de estas funciones y un árbitro de Segunda B era el encargado de mantener informado al club de las novedades. Dávila se integrará en el departamento de Relaciones Institucionales que capitanea Emilio Butragueño.



Megía Dávila es un colegiado que debutó en Primera División un 10 de septiembre de 1995. Tiene el 'honor' de ostentar el récord de expulsiones en la historia de la Liga: 125. Su debut como internacional tuvo lugar la temporada 2003/04 y a lo largo de su carrera internacional ha dirigido encuentros de la Liga de Campeones, Copa de la UEFA y Copa Intertoto, así como partidos de clasificación para el Mundial 2006 y la Euro 2008.



El fichaje, como es común en cada acción de Florentino, no ha gustado a todos. El Comité Técnico de Árbitros se ha quedado sin unos de los suyos (aunque fuera un suplente) y no permitirá que la figura de Megía pueda influir en la actuación de los colegiados en Chamartín.



El Real Madrid conseguirá formalizar sus relaciones con los árbitros pero también dará mucho de que hablar cada vez que un arbitro se equivoque a favor de los blancos, algo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre; tanto a favor como en contra.