Valdano: "Robben se marchó porque quería más protagonismo"

El argentino Jorge Valdano, director general del Real Madrid, ha vuelto a hablar sobre el ex madridista Arjen Robben y afirma que fue él quien pidió irse al Bayern de Múnich, club al que fue traspasado el pasado 27 de agosto, porque el jugador holandés "quería más protagonismo" en el equipo blanco.



"El club no podía garantizarle a Robben el protagonismo que pedía, porque entraba en competencia con algunos de los mejores jugadores del mundo", declara Valdano en una entrevista que el diario 'Marca' publica hoy, en la que señala que "cuando a un equipo llega Cristiano Ronaldo, se tiene que ir Robben".



Valdano indica que "es difícil que en el mismo equipo conviva un jugador claramente titular con otro claramente suplente", pero recalca que no fue el Madrid el que dio el primer paso, sino Robben, que, según el director general del club, "trajo la oferta del Bayern y pidió marcharse".



"Al comienzo de la pretemporada, se le invitó a abandonar el Madrid, pero, a medida que jugaba partidos, el entrenador entendió que podía ser un buen recurso en determinadas situaciones. Pero eso no convenció al jugador", detalla Valdano, que califica de "imposible" realizar una gran transformación en la plantilla que deje a todo el mundo contento.



Sobre el delantero francés del Bayern Frank Ribéry, de quien este verano se publicaron diversas informaciones que apuntaban a supuestos contactos con el Real Madrid, Valdano manifiesta que "es cosa del pasado y quizá sea cosa del futuro", aunque prácticamente descarta que el mercado de invierno sea "para jugadores como él".





Sobre Raúl y los nuevos fichajes



El ex futbolista argentino también se refiere a la situación en el actual Madrid del capitán madridista, Raúl, y comenta que tiene "muchas ganas de saber cómo va a vencer el futbolista a todos aquellos que le cuestionan".



"Raúl sabrá responder con altura a cualquier desafío. Por eso estoy más tranquilo que cualquier 'raulólogo' que ande por ahí", asegura.



Valdano dedica elogios a los últimos fichajes madridistas. Dice que Xabi Alonso es "un pozo de ciencia", del brasileño Kaká que es "un jugador fascinante", pronostica que, con el francés Karim Benzema "hay diez años de delantero para el Real Madrid" y define al luso Cristiano Ronaldo como "un excelente profesional, que vive para el fútbol".



"Tiene tanta confianza en sí mismo que sólo se conforma siendo el mejor, en términos absolutos. No el mejor del partido, ni el de la plantilla, sino del mundo. Eso le da un vigor enorme en todo lo que hace", subraya Valdano en referencia al jugador portugués.



Valdano reconoce que la llegada de Alonso y Esteban Granero y las pruebas de pretemporada, "en las que el entrenador definió al equipo muchas veces con cuatro delanteros", contribuyeron a que el papel del holandés Wesley Sneijder, vendido al Inter de Milán, "se hiciera muy secundario".



En cuanto a otros de los traspasos que el Madrid realizó este verano, Valdano afirma que cree que jugadores como Miguel Torres o Álvaro Negredo "tendrán oportunidad de demostrar su categoría en otros equipos", y señala que tanto con ellos como con Daniel Parejo y Alberto Bueno el club "se ha reservado condiciones ventajosas".



En concreto, Valdano anuncia que "es probable que Negredo retorne al club en una o dos temporadas".