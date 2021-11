Granero: "Tenemos la mejor plantilla"

El centrocampista del Real Madrid, Esteban Granero, ha segurado que su club tiene "la mejor plantilla" de la liga española y llamó a sus compañero a "mandar" en el campeonato nacional sin mirar a otro rivales porque "los que hagan los demás equipos no importa", especialmente el Barcelona.



"No nos importa qué equipos vayan a estar arriba mientras estemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mandar y poco a poco ir sumando de tres en tres. Lo que hagan los demás equipos no nos tiene que importar demasiado", señaló Granero en una entrevista a los medios oficiales del club recogida por Europa Press.



Respecto a su eterno rival, el centrocampista aseguró que "se está comparando demasiado" a Real Madrid y Barcelona, aunque no evitó dar sur propia opinión al respecto. "Para mí la mejor plantilla la tiene el Real Madrid y es mejor equipo es el Real Madrid. No creo que haya que pensar en el Barcelona", explicó.



Respecto a los objetivos blanco en la temporada recién inaugurada, Granero señaló la Liga de Campeones como "la competición que ilusiona

un poquito más", sobre todo porque es un torneo en el que el Real Madrid lleva "un tiempo sin hacer buenos resultados" y "jugar la final en casa" puede ser un incentivo.



En el plano personal, Granero, repescado este verano del Getafe, no esconde que le ilusiona la llamada de la selección. "Es un objetivo pero creo que es una consecuencia de lo que puedas hacer en tu club. A mí lo que más me importa es intentar jugar aquí, tener partidos, tener importancia. Ir a la selección puede ser una consecuencia de que estas cosas se cumplan", zanjó.