Sneijder manda un 'recado' al Madrid desde Milán

El centrocampista holandés Wesley Sneijder ha asegurado que en el Real Madrid se trata a los jugadores "sin mucho respeto" y que a él le trataban "como a un niño", por lo que cree que el Inter de Milán, en el que ahora milita, es "más equipo".



En una entrevista publicada por el diario deportivo "La Gazzetta dello Sport", el ex madridista asegura que en su primer partido como jugador del Inter, en el derbi milanista disputado el pasado sábado, se sintió "muy a gusto" dentro del sistema de juego, ya que adora jugar como media punta.



"Además, tengo un entrenador que me ha querido y un equipo mejor que el que tenía. El Real Madrid quizás nos gana a nivel de calidad individual, pero nosotros somos más equipo", prosigue Sneijder.



En opinión del holandés, en el Madrid "el entrenador no tiene mucha influencia".



"El Real Madrid es un mundo aparte: para ellos el dinero nunca ha sido un problema y tratan a la gente sin mucho respeto", indica el jugador, que no obstante precisa que está "orgulloso" de haber escrito "parte de la historia del Real Madrid".



Sobre si busca vengarse de su antiguo equipo por querer venderle, Sneijder señala que querría encontrarse con ellos en la Liga de Campeones y que le gustaría ganarles, pero puntualiza que su espíritu "es positivo".



"Cuando llegué a Milán intenté transformar mi rabia en energía para el nuevo equipo, y ha ido bien", explica.



Preguntado por si la perspectiva del Mundial de Suráfrica 2010 influyó en su decisión de cambiar finalmente de equipo, el centrocampista responde: "no he tomado la decisión por el Mundial, la he tomado por mi futuro. He elegido el Inter porque puedo sentirme protagonista; en Madrid era uno de tantos, me trataban como a un niño".



Sobre su beso a la camiseta "nerazzurra" en el túnel de vestuarios antes de la disputa del Milán-Inter, Sneijder explica que se trata de "un gesto natural" para él.



"No quería ganarme a nadie, por eso lo hice en el túnel, no fuera, delante de todo el estadio", indica.