Robben: "Es muy importante para mí que Ribery se quede"

Después de su fantástico debut con el equipo bávaro en el que anotó dos tantos en tan sólo 40 minutos, Robben apunta con bala hacia el Real Madrid. El holandés ha asegurado que es "" para el equipo y para él mismo ya que se ha demostrado que se entienden a la perfección.Robben asegura no guardar rencor al equipo blanco pero si considera. Arjen desea además poder cruzarse con los blancos en la Champions League y poder marcarles dos goles: "Sería genial poder cruzarnos en la Champions con ellos. Si marco dos goles frente al Real Madrid sería fantástico", analizó.La llegada del extremo a Munich sirvió para que el Bayern rompiera la racha negativa que arrastraba desde el comienzo de la Bundesliga: "Fue excelente. No me hubiera podido imaginar un debut mejor. Estoy contento de haber fichado por este equipo. Sólo tuve un entrenamiento con el equipo, pero estoy en forma y el entrenador me ha dejado jugar el segundo tiempo. Fue genial. Por eso estoy aquí. Quiero ganar partidos con este club y ganar títulos.. Fue un día perfecto para mí".Así calificó Robben su primera actuación con su nuevo equipo, al que ha llegado "para ganar títulos". Por otro lado, el entrenador, Louis van Gaal, se mostró encantado por la actuación tanto de Robben como de Ribéry: "Estoy muy contento de que Robben y Ribery jueguen en el Bayern, hemos visto en 30 minutos de lo que son capaces Robben por la derecha y Ribéry por la izquierda.", dijo el técnico holandés.Para Rummenigge, "la Bundesliga comienza ahora" con la llegada de Robben y la recuperación de Ribéry: "Son dos jugadores excelentes, a la carrera es muy difíciles detenerlos. El rival ya no sabe qué puede esperar tanto por izquierda como por la derecha", concluyó.De todo esto seguro que hay alguien que no está tan feliz, el delantero alemán Klose es el más perjudicado por la llegada de Robben y su participación se puede ver muy prescindible.