El jugador del FC Barcelona Xavi Hernández aseguró que "no" les puede pasar lo que sucedió hace dos años cuando después de ganar Liga y 'Champions' pasaron un año en blanco, y añadió que "con esfuerzo" y "trabajo" pueden conseguir "lo que sea".El centrocampista aseguró que lo que pasó entonces es una experiencia "positiva" para afrontar esta nueva temporada, y que las sensaciones del equipo después de ganar la Supercopa ante el Athletic son "buenas."El equipo es inteligente y. Está clarísimo que, a un partido se puede perder una final, pero tenemos la experiencia de haber errado hace tres años, ahora tenemos otro entrenador y las sensaciones son buenísimas", argumentó.Una de las preocupaciones del barcelonismo en este inicio de año es la. El de Terrassa comentó que están "encantados" de tenerlo en la plantilla y que le están "inculcando" el estilo de juego azulgrana."Se trata de inculcarle un poquito el cambio de estilo. El está acostumbrado a jugar de otra manera y el míster está intentando que presione para poder recuperar la pelota en el campo contrario, que es una de las claves de nuestro juego. Lo hará, estamos encantados de tenerlo en el equipo", subrayó.Xavi cree queque el conjunto azulgrana disputará esta temporada. "Tenemos seis títulos por delante y hay que ser prudentes, porque hablar de ello no nos beneficia y no es saludable tampoco, pero imposible no hay nada", ha asegurado Xavi, más optimista que su técnico, Pep Guardiola, quien hace unos días calificó de "imposible" repetir el triplete del año pasado.El mediocentro azulgrana reconoció que, "después de ganarlo todo" la pasada campaña, "hay un plus de presión" en el equipo, "pero es una presión que nos gusta, y ganar los seis títulos es un reto muy bonito".El catalán, que confesó que lo que haga e, mientras su equipo siga jugando como hasta ahora, reconoció, no obstante, que la actual plantilla azulgrana es "un pelín corta", para afrontar tantas competiciones."Pero tenemos un cantera fantástica, han subido jugadores que prácticamente no conocíamos y están rindiendo a un nivel altísimo", matizó al respecto.Xavi Hernández hizo estas declaraciones en su Terrassa natal, donde este lunes estuvo impartiendo una clase magistral de fútbol a un centenar de niños en el Estadio Olímpico de la ciudad.