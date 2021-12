Ustari, ausente por una posible gripe A

Óscar Alfredo Ustari, portero argentino del Getafe, no estuvo presente en el inicio de la pretemporada de su equipo por culpa de unos síntomas parecidos a los de la gripe A, que le han obligado a permanecer en Argentina.



Así lo confirmo su entrenador, Miguel González "Míchel", que antes de viajar a Segovia para iniciar los entrenamientos ofreció una rueda de prensa para repasar la actualidad del Getafe.



"Estamos expectantes. Empezó a sentirse mal hace tres o cuatro días por fiebres. Ha sido una sorpresa y tal y como está la situación en Argentina es algo que puede ocurrir. Licht y "Cata" Díaz volvieron antes para evitar el riesgo. Ustari se quedó más tiempo, está afectado y no sabemos el grado y la situación a la que puede llegar. No nos preocupa, pero vamos a estar expectantes", señaló el técnico "azulón".



Parece que Ustari no tiene muy buena suerte desde que fichó hace dos veranos por el conjunto madrileño. La primera temporada la pasó en el banquillo por culpa del buen trabajo de su compañero Roberto "Pato" Abbondanzieri, dueño de la portería aquel año. La pasada campaña, la pasó casi entera en blanco por una lesión. Ahora, cuando aparentemente será el portero titular, comenzará tarde la pretemporada y dará ventaja a su rival por el puesto, Jordi Codina.



Sarmiento del Racing también regresó con sintomas de Gripe A



El delantero argentino del Racing de Santander, Brian Sarmiento, acudió la semana pasada a un hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) ante la posibilidad de estar aquejado de gripe A, por lo que fue sometido a pruebas.



El jugador, que militó esta temporada en el Xerez Deportivo y que acaba de volver de su país natal, se encontró mal y optó por trasladarse hasta el centro hospitalario para someterse a los pertinentes exámenes médicos.



Al final, los resultados descartaron que el jugador argentino estuviera contagiado por el virus en cuestión.