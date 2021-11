El Atlético se encomienda a Forlán y Agüero

El Sevilla mantiene la fórmula

El Villarreal inicia la era "post-Pellegrini"

Valencia empieza a trabajar con 23 futbolistas

Pocas caras nuevas se verán, y es que Enrique Cerezo no tiene la intención de gastar más en fichajes sin antes recaudar fondos en las arcas rojiblancas.Con Abel al frente, los 'colchoneros' siguen encomendados a sus, que a pasar de los rumores de salida siguen en el conjunto madrileño, y no se moverán a no ser que, como se ha puesto de moda este verano, aparezca una cifra 'escandalosamente escandalosa'.En el capítulo de incorporaciones, el Atlético necesita un centrocampista de calidad y el veterano milanista Pirlo sonó con fuerza para ocupar el puesto vacante en el centro del campo, pero el dinero que pedía el Milán excedía las intenciones de los mandatarios del club.Los rojiblancos han comenzado; más la entrada forzosa en escena de Reyes, regresado de su cesión y que parece que no tiene acomodo.Pero antes que nadie, el Atlético comenzará su pretemporada en serio, puesto que se enfrentará dentro de un mes a su futuro en la Liga de Campeones, disputando la fase previa de la competición para certificar su concurso por segundo año consecutivo.A pesar de haber vendido el Vicente Calderón por una millonada y a sabiendas de que se tienen que reforzar mejor si quieren hacer un buen papel en Europa, el Atlético de Madrid está en la línea de la mayoría de los equipos europeos de fichar 'bueno, bonito y barato', una misión imposible tras los 'megafichajes' del Real Madrid.El Sevilla tampoco está por la labor de soltar dinero así como así. De momento el único fichaje de los del Nervión ha sido Zokora, procedente del Tottenham. Del Nido no tiene reparo a la hora de soltar a los jugadores que no cuentan para el técnico. Maresca ha sido una institución en el equipo las últimas temporadas, el jefe del centro del campo, pero todo llega a su fin.El italiano ha puesto rumbo a Grecia y se despide del equipo donde ha vivido sus mejores momentos como futbolista. Otro que se quiere marchar y se deja querer por otros equipos es. El brasileño está dispuesto a marcharse al Milán y Del Nido podría desprenderse del delantero titular de la selección brasileña a un buen precio para su equipo.Los sevillistas, clasificados de manera directa para la Liga de Campeones, se preparan para una temporada histórica en la que relanzar sus dos recientes Uefas. Pese al reto, no tienen urgencias por fichar a cualquier precio. ManoloJiménez tendrá que luchar en la pretemporada para poner la máquina a punto antes de comenzar una temporada que pinta larga y dura, tanto en la Liga como en Europa.El Villarreal inicia este lunes una nueva era sin su entrenador desde 2004, en la que estará dirigido en el banquillo por Ernesto Valverde, entrenador que sustituye al chileno.La del técnico puedecara a la próxima temporada, pero sí que va a ser la más llamativa, pues el chileno Pellegrini ha dirigido al Villarreal durante las últimas cinco campañas, en las que dirigió al equipo con un estilo muy reconocible y ofreció un rendimiento deportivo de muy alto nivel.Prueba del protagonismo de Pellegrini en el Villarreal más reciente es que, de entre los integrantes de la actual plantilla, tan sólo Javi Venta y Marcos Senna jugaron en el equipo con anterioridad a la llegada de este técnico, en el verano de 2005., que disputaron la Copa de las Confederaciones con España, tendrán algunos días más de descanso, al igual que el italiano Giusseppe Rossi y el estadounidense Jozy Altidore, que también participaron en ese torneo, aunque éste parece no entrar en los planes de Valverde.Entre los 24 restantes, hay trece futbolistas que llegaron a jugar con el equipo en la pasada campaña: Juan Carlos, Javi Venta, Gonzalo, Godín, Ángel, Fuentes, Marcos Senna, Ibagaza, Eguren, Pires, Cani, Bruno Soriano y Llorente.El resto es recién llegado o jugó con anterioridad en el equipo antes de una cesión, aunque alguno lo hizo con el filial. Este grupo lo integran Xavi Oliva, Marcano, Arzo, Joan Oriol, David Fuster, Marcos García, Damián Escudero, Matilla, Jonanthan Pereira, Marco Ruben y Jefferson Montero.La preparación del equipo se prolongará durante poco más dede la eliminatoria previa de la Liga Europa, competición que sustituye a la Copa de la UEFA y en cuyo sorteo entrará el equipo villarrealense el próximo 7 de agosto.La plantilla del Valencia regresa el lunes al trabajo con un total de veintitrés futbolistas, entre los que no se encuentrany Pablo Hernández, que disputaron la pasada edición de la Copa de las Confederaciones con la selección española.Tampoco están entre los citados el italiano Emiliano Moretti, que mantiene negociaciones avanzadas para ser cedido al Génova, ni Miguel Ángel Angulo, Hugo Viana y Asier del Horno.Los citados son los porteros Moyà, César, Renan y los jugadores de campo Bruno, Miguel, Alexis, David Navarro, Maduro, Dealbert, Mathieu, Carleto, Joaquín, Olcina, Vicente, Jordi Alba, Albelda, Baraja, Fernandes, Banega, Míchel, Nacho González, Miku y Zigic.El trabajo dará comienzo a las nueve de la mañana para empezar a preparar el primer encuentro de competición oficial,, competición que sustituye a la Copa de la UEFA, el próximo 20 de agosto.El grupo completará pruebas médicas a lo largo de la jornada del lunes, que continuarán el martes y proseguirá con su trabajo en la ciudad deportiva del club hasta el próximo lunes,(Holanda) para realizar unan concentración de pretemporada.Las pruebas médicas contemplarán estudios antropométricos, musculares, odontológicos, biomecánicos y cardiológicos, así como pruebas de esfuerzo, estudios nutricionales y una analítica completa.