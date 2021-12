Silva, halagado por el interés del Real Madrid

David Silva, centrocampista internacional del Valencia, reconoció el día que su representante comenzó a negociar con el Real Madrid su traspaso, que el interés del conjunto madridista "es bueno para el Valencia" y para sus intereses personales.



"No sé nada de lo que ha pasado porque he estado en mi casa, en Canarias y no he hablado todavía con mi representante. Pero el Valencia debe estar tranquilo. Que un equipo como el Real Madrid esté interesado es bueno para el Valencia y para mí", aseguró a su llegada a la residencia de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas para quedar concentrado con la selección.



"Ahora estoy centrado en la selección, espero que todo salga bien. Es un halago que equipo como el Real Madrid esté interesado, pero de momento estoy en el Valencia", señaló.



Silva es uno de los jugadores que llega 'tocado' a la selección por una lesión muscular en el muslo derecho, que le impidió jugar con el Valencia los tres últimos encuentros de Liga, pero descarta que vaya impedirle disputar la Copa Confederaciones.



"Me encuentro mejor. Hace tres semanas tuve que parar, pero ahora espero empezar a entrenar, ir entrando poco en el grupo y estar a disposición del mister", reconoció.



"Descarto no jugar la Confederaciones. Es una competición que nos ilusiona. Tenemos muchas ganas y mi deseo es estar bien para intentar ganarla. La semana que viene estaré al cien por cien"