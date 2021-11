Pablo Hernández debuta en lugar de Iniesta

"No estamos dispuestos a que tenga otra recaída en la selección", afirma el médico

Finalmente, Andrés Iniesta no estará en la Copa de las Confederaciones, que se disputa en Sudáfrica del 14 al 28 de junio, después de que las pruebas médicas hayan confirmado que no se recuperará a tiempo de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha.



Su sustituto será el valencianista Pablo Hernández, que debutará de esta manera con la selección absoluta. El propio jugador fue quien confirmó la noticia a la cadena Radio 9.



El futbolista azulgrana sufrió una pequeña rotura muscular en el partido de Liga ante el Villarreal el pasado 10 de mayo y forzó su recuperación para poder disputar la final de la Liga de Campeones en Roma contra el Manchester United, donde recayó de su lesión.



"Es una lesión con un índice de recaída muy alto y no estamos dispuestos a que tenga otra recaída con nosotros", confirmó el doctor de la selección, Oscar Celada, en rueda de prensa tras el primer entrenamiento del equipo nacional hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar la cita de Sudáfrica.



El médico explicó que la lesión de Iniesta podría necesitar "de semanas" e "incluso meses, de seis a ocho semanas" para recuperarse y que el jugador se ha "quedado un poco chafado de ver que la lesión es más importante de lo que en un principio se podría pensar".



Hernández, de camino a Madrid



Pablo Hernández, que nunca ha sido internacional, recibió la confirmación por parte del club valencianista y ya se encuentra de camino a Madrid para concentrarse en las próximas horas con el equipo nacional.



Sergio Ramos se ausentó del entrenamiento matinal



El defensa internacional del Real Madrid se ausentó del primer entrenamiento de la selección española por las molestias que sufre en el pubis, que le impidieron jugar el último encuentro de Liga en Pamplona, aunque por la tarde espera completar el entrenamiento junto al resto de internacionales.



Ramos ha pasado la mañana trabajando en el gimnasio y en la camilla tratándose las molestias que arrastra en el pubis con los fisioterapeutas de la selección española.