La visita del papa a Barcelona, en directe avui: Lleó XIV centrarà la seva segona jornada en Montserrat i la Sagrada Família
- El pontífex farà una visita breu a la presó de Brians 1 per reunir-se amb 80 recluses i reclusos
- A Montserrat, el pontífex presidirà l'oració amb el cant de la Salve i el Virolai interpretat per l'Escolania
- Ja a la tarda, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, celebrarà una missa i inaugurarà la Torre de Jesucrist
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona aquest dimecres comença amb un acte de caràcter social i pastoral, amb el trasllat i posterior visita al Centre Penitenciari Brians 1. Continuarà la seva visita a Barcelona per participar en un acte religiós i institucional a l'Abadia de Montserrat.
A la tarda, el papa reprèn l’agenda amb activitats centrades en l’àmbit social de l’Església. Visitarà l’església de Sant Agustí, té lloc una trobada amb les realitats de caritat i assistència diocesana, un acte pastoral i social orientat a visibilitzar la tasca solidària.
Finalment, la jornada culmina amb els actes centrals a la Basílica de la Sagrada Família. A les 19:00 h se celebra un acte litúrgic i solemne, que inclou la visita al temple, la celebració de la missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Unes 8.000 persones assistiran als actes que tindran lloc en el mateix dia del centenari de la mort del seu arquitecte, Antoni Gaudí, 4.000 en l'exterior i 4.000 a l'interior, entre els quals es trobaran els Reis, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
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10:16
Emoció i nervis a Montserrat hores abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
Una barreja d'il·lusió, nervis i expectació és l'ambient que es respira a Montserrat a poques hores de l'arribada del papa Lleó XIV. Desenes de fidels han anat ocupant les cadires més pròximes al recorregut previst pel pontífex per assegurar-se una bona posició en una jornada que qualifiquen d'"històrica".
“¿¿¿¿¿ El papa Lleó XIV arribarà amb helicòpter a Montserrat en les pròximes hores.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
8.000 persones seguiran l'acte en directe | @bernatherrandiz | #papaBarcelonaRTVE
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/CjZyo6MltV pic.twitter.com/Ns6nUcShAU“
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10:12
Limitacions al trànsit a Montserrat.
La BP-1103 a Marganell i Bruc i la BP-1121 a Monistrol de Montserrat tenen restringida la circulació d'accés a l'Abadia des de les 7 hores davant la visita del papa. Només els vehicles autoritzats poden circular per les dues vies, que acumulen retencions d'1 quilòmetre, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
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10:10
Especial d'RTVE: Sagrada Família: 100 anys després de Gaudí.
Un dels moments més destacats de la visita del papa a Barcelona serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, quan es compleix el centenari de l'arquitecte.
DatosRTVE va publicar aquest especial interactiu amb tot el que cal saber, i molt més, sobre la Sagrada Família.
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10:00
Les víctimes d'abusos de l'Església protestaran per la visita del papa a Montserrat, "zona zero de la pederàstia clerical catalana".
Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat i portaveu de Reparació Integral JA, ha convocat als mitjans a les 11.00 hores en el Mirador dels Apòstols de Montserrat. Denúncia que la visita de Lleó XIV és un acte de "retraumatización secundària", en ignorar el papa que l'Abadia de Montserrat és la primera institució catòlica a Espanya que s'ha declarat insubmisa moral de l'acord de reparació Església-Estat.
Les víctimes exigeixen "coherència": "Si el papa parla de 'plaga', 'ferida oberta' i del dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació, ha d'utilitzar la seva visita a Montserrat per a defensar la imprescriptibilitat dels delictes de pederàstia i l'obligació de la jerarquia de reparar integralment a totes les víctimes, sense distincions ni exclusions", diuen en un comunicat.
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9:45
Segon dia de les proves d'accés a la universitat amb els exàmens d'Història o Història de la filosofia.
“¿¿ Segon dia de les proves d'accés a la universitat amb els exàmens d'Història o Història de la filosofia | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
¿ Info: https://t.co/kL22JDmwuz pic.twitter.com/kgixRLoqqs“
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9:45
Adif i Rodalies emprendran accions legals contra Siemens per la interrupció aquest dimarts del servei ferroviari coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona.
“¿Adif i Rodalies emprendran accions legals contra Siemens per la interrupció aquest dimarts del servei ferroviari | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
¿ Info: https://t.co/qHk9Qir72D pic.twitter.com/0Q8AwhMUhM“
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9:40
100 anys de la mort de Gaudí: vida i obra de l'arquitecte.
Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, el prevere Armand Puig, autor del llibre 'Antoni Gaudí, vida i obra', explica que Antoni Gaudí volia "cristianitzar la ciutat" de Barcelona amb edificis i elements religiosos com la creu, hi posa d'exemple la torre de Jesucrist, així com la part més alta de la Casa Batlló o del parc Güell.
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9:26
Una vuitantena d'interns i internes de Brians ja esperen la benedicció del papa.
A la presó de Brians els preparatius entren a la recta final. Els interns i internes catòlics ja esperen l'arribada de Lleó XIV, el primer papa que visita una presó espanyola. Una vuitantena de reclusos podran compartir el seu testimoni amb el pontífex aquest dimecres durant 20 minuts.
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9:21
EL TEMPS | Els ruixats s'allunyen, però els núvols es queden aquest dimecres. Cel força ennuvolat al Pirineu i meitat est, amb alguna gota... i més sol a la resta. Vent del nord i ambient agradable o poc càlid. Aprofiteu, els pròxims dies tornarà la calor
“#ELTEMPS |¿¿Els ruixats s'allunyen, però els núvols es queden aquest dimecres. Cel força ennuvolat al Pirineu i meitat est, amb alguna gota... i més sol a la resta.— Sergi Loras Gironès (@SergiLoras) June 10, 2026
¿¿¿Vent del nord i ambient agradable o poc càlid. Aprofiteu, els pròxims dies tornarà la calor
Us ho explico! ¿ pic.twitter.com/a0QVtviIGe“
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9:15
Com serà la inauguració i benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família?
La jornada conclourà amb una missa solemne en la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món, i la benedicció per part del papa de la Torre de Jesucrist, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
Unes 8.000 persones assistiran als actes que tindran lloc en l'edifici ideat per Gaudí, 4.000 en l'exterior i 4.000 a l'interior, entre els quals es trobaran els Reis d'Espanya, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
L'acte de benedicció de la Torre de Jesús es presenta com la culminació d'un dels elements centrals del disseny del geni arquitecte i un pas decisiu en la realització del temple tal com ell el va concebre.
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9:13
Afectacions de mobilitat per la visita del papa Lleó XIV: talls de trànsit i canvis al transport públic.
La visita del pontífex a Barcelona ha portat nous avisos de restriccions temporals al transit. Altera sobretot l'Eixample a la Sagrada Família, Ciutat Vella i Montjuïc. Tot i així, el metro, autobusos i Rodalies reforcen el servei. Consulta les principals afectacions.
“¿ Les restriccions a la mobilitat a Barcelona per la visita del papa s'allargaran fins dijous | #papaBarcelonaRTVE @cafedidees_rtve pic.twitter.com/xBAXHwQgOB“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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9:06
De Montserrat a Brians: com serà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya?
El papa León XIV començarà el dimecres amb una ràpida visita al centre penitenciari de Brians 1, en el municipi de Sant Esteve Sesrovires, a la província de Barcelona, on serà rebut per 80 interns i internes, abans de seguir el seu periple cap a l'Abadia de Montserrat.
A la muntanya més sagrada de Catalunya, el pontífex presidirà l'oració del Sant Rosari amb el cant de la Salve i el Virolai interpretat per l'Escolania. De retorn a la ciutat de Barcelona, el pontífex es reunirà a la tarda a l'Església de Sant Agustí, en el barri del Raval, amb entitats d'assistència social i persones vulnerables.
“¿¿Lleó XIV visitarà aquest matí el centre penitenciari de Can Brians 1 i Montserrat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
¿¿ Informa Sara Torremocha i @bernatherrandiz | #papaBarcelonaRTVE @cafedidees_rtve pic.twitter.com/27A6D0jf5R“
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09:00
Bon dia, comença la segona jornada de la visita del papa León XIV a Catalunya i el cinquè dia a Espanya, que RTVE Notícies explicarà aquí minut a minut.
El pontífex continua aquest dimecres la seva estança a Barcelona amb una agenda d'actes de caràcter més simbòlic, com el viatge a l'Abadia de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i social, com les visites a la presó de Brians i l'Església de Sant Agustía al Raval.