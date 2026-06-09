El Papa crida a la unitat en una homilia bilingüe a la Catedral
- El Papa ha arribat aquest migdia a Barcelona per iniciar una visita de menys de dos dies a la capital català
- El Papa Lleó XIV pronuncia una homilia en català i castellà a Barcelona i apel·la a la unitat en un món marcat per conflictes
El papa ha donat el tret de sortida aquest migdia a la seva visita a Barcelona, un viatge de menys de dos dies marcat per una agenda intensa d’actes institucionals i religiosos. El primer compromís oficial ha començat a la una del migdia a la Catedral de Barcelona, amb una homilia a la Catedral, on ha combinat català i castellà des del primer moment.
“✝️ El papa Lleó XIV arriba a la catedral de Barcelona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
⛪️ El pontífex inicia així una agenda marcada per una gran expectació i un ampli dispositiu de seguretat pic.twitter.com/eqgtX87ZOi“
Les seves primeres paraules, en català, han estat una salutació marcada per l’emoció i la proximitat amb els fidels, destacant el simbolisme d’aquest inici espiritual amb la pregària de l’“Hora sexta”.
Missatge central: crida a la unitat
En el nucli de l’homilia, el pontífex ha fet una clara crida a ser “constructors d’unitat” en un món que ha descrit com a fracturat per guerres i divisions. El Papa ha insistit en la importància del diàleg, la convivència i la fraternitat, tot reforçant el seu missatge global de pau i cohesió social.
El Papa ha utilitzat el català en diversos fragments clau del discurs, un gest interpretat com una mostra de sensibilitat envers Catalunya. També ha recordat les paraules de Joan Pau II sobre l’esperit acollidor dels catalans, vinculant-lo amb la tradició històrica de convivència del territori.
“✝️ Primeres paraules del Sant Pare en català— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
🗣️ "Estimats germans i germanes amb gran goig començo la meva visita" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/fZzvLYewbz“
Actes a la Catedral i ambient de recepció
L’acte ha comptat amb la presència del cardenal Joan Josep Omella, la cúria diocesana i voluntaris. A l’arribada, el Papa ha estat rebut amb aplaudiments i mostres d’afecte a la plaça de la Catedral. Després d’un moment de recolliment a la capella del Sant Crist de Lepant, ha participat en la pregària litúrgica davant els assistents.
“✝️ Lleó XIV saluda als fidels congregats davant la catedral de Barcelona: "Bon dia i bona hora" | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
📲 MINUT A MINUT: https://t.co/iWegX3OUF1 pic.twitter.com/XVP1QWotdO“
Després de l’homilia, el pontífex s’ha traslladat al Palau Episcopal, on mantindrà una reunió amb el president Salvador Illa. A la tarda, també ha beneït els fidels des del balcó, en un ambient proper i distès. La visita inclou gestos institucionals i culturals com l’obsequi de les Homilies d’Organyà i la petició d’impulsar l’ús del català en l’àmbit vaticà.
“✝️ Després de l’homilia, el papa es desplaçarà fins al Palau Episcopal, on mantindrà una audiència privada amb Salvador Illa | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
📲 MINUT A MINUT: https://t.co/iWegX3OUF1 pic.twitter.com/M8Ze2cUoco“
Illa destaca la visita del Papa com un dia clau
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat la visita del Papa com “un dia important per al conjunt del país”, més enllà de les creences religioses. Després de l’homilia, el pontífex es traslladarà al Palau Episcopal per reunir-se en privat amb Illa, en una trobada on també saludarà consellers i membres de l’orde de Sant Agustí. El president li lliurarà obsequis com un facsímil de les Homilies d’Organyà i una carta demanant l’ús del català en les salutacions urbi et orbi.
En una entrevista a 'L'altaveu al pati" de La2Cat, Illa ha subratllat que la visita és una oportunitat per mostrar una Catalunya oberta i acollidora al món, i ha reclamat “respecte” davant possibles protestes. També ha valorat el paper del Papa com a referent mundial en temes com la pau, la dignitat humana o la immigració, destacant la seva futura visita a Canàries. Segons Illa, la presència del pontífex reforça la rellevància internacional de Catalunya i evidencia la seva sensibilitat envers el país.