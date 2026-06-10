100 anys de la mort de Gaudí: vida i obra de l'arquitecte
- Armand Puig: "La Sagrada Família és terreny comú per a la humanitat"
- El prevere i autor del llibre sobre Gaudí contempla que se'l pugui fer sant ben aviat
Coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció aquest dimecres de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família per part del papa Lleó XIV, el prevere Armand Puig, autor del llibre 'Antoni Gaudí, vida i obra', ha reivindicat la part artística i espiritual de l'arquitecte català.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Puig ha assegurat que "la Sagrada Família és terreny comú per a la humanitat" perquè la "bellesa" és un atribut apreciat per totes les persones independentment del seu origen o religió. També explica que Gaudí volia "cristianitzar la ciutat" de Barcelona amb edificis i elements religiosos com la creu, hi posa d'exemple la torre de Jesucrist, així com la part més alta de la Casa Batlló o del parc Güell.
“☕ El prevere Armand Puig explica que Gaudí volia "cristianitzar la ciutat" amb edificis i elements religiosos com la creu | @Grup62 @Ed_Portic— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 10, 2026
🗣️ "La bellesa és un territori comú de tots els humans. La Sagrada Família és terreny comú per la humanitat"
📲https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/2pHUzuom5y“
Sobre la Sagrada Família, Puig destaca que va ser la "missió" de Gaudí al final de la seva vida i que sabia que no la veuria acabada. "Ell sabia que el volum d'edifici que havia projectat no donava perquè el veiés en vida", ha assenyalat, mentre ha indicat com només va aconseguir veure la torre de Sant Bernabé finalitzada.
Un segle després, el papa Lleó XIV beneirà aquest dimecres la torre de Jesucrist que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta de tot el món. En aquesta línia, l'autor afirma que ha aconseguit que tothom alci la mirada, el lema de la visita del pontífex.
Gaudí, un nou sant català?
El prevere Armand Puig diu que "no és impensable" que Antoni Gaudí sigui canonitzat com a sant aquest mateix any perquè creu que "a Roma en tenen moltes ganes". Explica que el Vaticà està analitzant un suposat miracle de l'arquitecte i "si anés bé, els terminis serien curts".
“☕ El prevere Armand Puig diu que "no és impensable" que Antoni Gaudí sigui canonitzat com a sant | @Grup62 @Ed_Portic— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 10, 2026
🗣️ "A Roma en tenen moltes ganes"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/kSLohCaGum“
Sobre el seu vessant polític, Puig relata que Gaudí era votant de la Lliga, però que va descartar entrar a les seves files: "Va dir: 'Jo serveixo Catalunya amb la meva arquitectura'. I el temps li ha donat la raó".