Tiene un impresionante reparto formado por grandes estrellas, es polémica e hizo historia: así se logró hacer 'JFK Caso abierto'

"Pecar con el silencio, cuando deberían protestar, convierte a los hombres en cobardes". Esta frase de Ella Wheeler Wilcox, escrita en el guion, encabeza la película JFK Caso abierto, dirigida por Oliver Stone, un clásico moderno de nuevo Hollywood que intenta esclarecer todo lo relacionado con el asesinato de John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963. Ocurrió en Dallas, mientras iba en un coche descapotado junto a su esposa, Jacqueline. Se culpó a Harvey Oswald, que fue arrestado y luego fusilado por Jack Ruby, supuestamente para vengar la muerte del presidente.

Una investigación posterior concluyó que Lee Harvey Oswald y Jack Ruby actuaron solos en sus respectivos crímenes, pero Jim Garrison, fiscal de distrito de Luisiana, se mostró escéptico y formó un grupo de confianza para llevar a cabo su propia investigación, provocando una inesperada reacción entre los miembros más influyentes de la clase política.

El primer discurso del presidente John F. Kennedy La película arranca con un prodigioso prólogo de estilo documental, que mezcla imágenes reales con otras de ficción, jugando con el blanco y negro. Para presentar al protagonista de la historia, no de la película, se escucha el discurso de despedida del presidente Eisenhower y el de su sucesor, John F. Kennedy.

Un reparto de estrellas inigualable Él es el eje de la película, pero todo el protagonismo recae en el fiscal Garrison, interpretado por Kevin Coster. Junto a él vemos a un espléndido Tommy Lee Jones, que defiende un papel oscuro y complejo, y a Joe Pesci, John Candy, Sissy Spacek, Gary Oldman, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Jack Lemmon, Walter Matthau, Michael Rooker, Laurie Metcalf, Vincent D’Onofrio... Un reparto irrepetible, con grandes del cine que hicieron un trabajo soberbio a las órdenes de Oliver Stone. Tommy Lee Jones 5

Quién es quién en la película Kevin Costner es el fiscal Jim Garrison. Tommy Lee Jones interpreta a Clay Shaw / Clay Bertrand. Gary Oldman es Lee Harvey Oswald. Joe Pesci interpreta al piloto David Ferrie. Kevin Bacon es Willie O'Keefe. Jack Lemmon interpreta al detective Jack Martin. Sissy Spacek aparece como Liz Garrison, la esposa de Jim Garrison. Walter Matthau interpreta al Senador Russell B. Long. Donald Sutherland es X, coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Brian Doyle-Murray aparece como Jack Ruby, sentenciado por el homicidio de Oswald y arrestado por el asesinato de Kennedy. John Candy como Dean Andrews Jr., el excéntrico abogado que representa a Oswald. Escena de 'JFK Caso abierto'

Todos querían ser JFK El fiscal Jim Garrison escribió tres libros con toda la información de su investigación y Oliver Stone compró los derechos dispuesto a llevar a cabo la película. Desde el primer momento fue consciente del peligroso material que tenía en las manos y lo controvertida que resultaría la película. Por eso quería tener como protagonista a una gran estrella. Fueron muchos los que quisieron el papel, entre ellos James Wood y Don Johnson. El director no se llegó a entender con Woods y rechazó a Johnson porque temía que la enorme popularidad que tenía por la serie Miami Vice restaría credibilidad al personaje. Kevin Costner y Donald Sutherland

Convencer a Robin Hood Stone quería que lo interpretara un actor especial y tanteó a Mel Gibson y Harrison Ford. Ambos lo rechazaron y el director llamó a Kevin Costner, de quien admiraba su trabajo en Los intocables de Eliot Ness. "Yo quería que en esta película estuviera tan obsesionado con resolver el asesinato de Kennedy como con capturar a Al Capone en la otra", dijo en la presentación. Para convencer a Costner, Stone tuvo que volar a Londres, donde rodaba Robin Hood. "No me resultó fácil, porque Kevin no quería arriesgarse en ese momento de su carrera. Le dije que tenía que creer en la película como creía Jack Lemon y los demás actores. Kevin es de ideas conservadoras, pero conté con la complicidad de su mujer y su agente. Tenerlo en la película me aseguró tener un mayor presupuesto", contaba años más tarde. Jack Lemmon

Jack Lemmon y Walter Matthau Algunos de los actores principales trabajaron por un salario inferior al habitual, y todos se entregaron al rodaje porque sentían que estaban haciendo historia. Oliver Stone eligió a John Candy para interpretar a Dean Andrews porque tenía un parecido sorprendente con él. Su personaje suda mucho en la película, pero no es un recurso interpretativo. Su exceso de sudoración se debía a los nervios que sentía al trabajar junto a actores tan importantes. Jack Lemmon y Walter Matthau rodaron una decena de películas juntos, pero esta es la única en la que no comparten escenas.

Ni Willem Dafoe ni John Malkovich Stone quería que a David Ferrie lo interpretara James Woods, pero este insistía en ser Garrison. Luego habló con Willem Dafoe y John Malkovich, pero ambos rechazaron el papel y se contrató a Joe Pesci. Uno de los personajes con más fuerza es X y recayó en Donald Sutherland tras rechazarlo Marlon Brando. Kevin Bacon tiene una pequeña participación pero siempre ha estado agradecido a Stone por contar con él, ya que cree que su interpretación tuvo mucha repercusión y marcó un antes y un después en su carrera, pudiendo acceder a otro tipo de papeles. Hay que destacar que el verdadero Jim Garrison aparece en la película interpretando al juez Earl Warren. Sissy Spacek y Kevin Costner en 'JFK Caso Abierto'

Detalles del rodaje El rodaje fue rápido y Stone tuvo todo el material que necesitaba en tan solo 72 días. Casi toda la película se filmó en Dallas, Texas, y se recrearon espacios como la plaza Dealey, donde ocurrió el asesinato. Otro lugares que aparecen en la cinta son el Depósito de libros escolares de Texas, pero lograrlo trajo de cabeza al equipo de producción. El centro pidió 50.000 dólares para poner utilizar la ventana donde había estado Lee Harvey Oswald y puso condiciones para rodar: solo en ciertos momentos del día y solo con cinco personas a la vez. Pero lo más complicado fue transformar el edificio para que cambiara su aspecto y tuviera la apariencia de 1963, y mereció la pena: todas las escenas de la caravana se filmaron desde la ventana real del sexto piso, tanto desde el interior como desde el exterior, cuando se ve al tirador. Escena de 'JFK Caso abierto'

Recrear el Despacho Oval para ocho segundos Otra parte de la cinta se rodó en Nueva Orleans, de allí son las escenas relacionadas con el fiscal Jim Garrison y sus investigaciones. Se rodó en lugares reales, como el popular restaurante Antoine's. El arresto de Oswald se filmó en el Teatro Texas donde ocurrió. Con el dinero que costó el alquiler se pudo restaurar el teatro y mantenerlo en funcionamiento. El asesinato de Oswald a manos de Jack Ruby se filmó en el sótano del garaje del Ayuntamiento de Dallas, donde tuvo lugar el tiroteo real. Una gran parte del presupuesto se dedicó a la ambientación. Recrear el Despacho Oval costó 70.000 dólares porque se hizo igual que el original, cuidando cada detalle que encontraron en las imágenes de archivo de la Casa Blanca durante el mandato del presidente John F. Kennedy. Curiosamente las imágenes que vemos en el montaje final están en blanco y negro y tan solo duran ocho segundos. Kevin Costner y Oliver Stone

La polémica rodeó a Oliver Stone La película generó una intensa controversia tras su estreno, y muchos acusaron al director de inventar muchos de los hechos. De hecho, Stone publicó una versión anotada de su guion, en la que justifica y atribuye cada afirmación de la película. En 1991, Oliver Stone mostró su película en el Capitolio y esto provocó que se aprobara la Ley de Divulgación de Asesinatos de 1992. Esta ley permitió acceso público a documentos sobre el asesinato de JFK durante un período de 25 años. El 26 de octubre de 2017, la administración Trump publicó gran parte de los documentos conocidos como los Archivos JFK. En 2025, tras divulgarse archivos desclasificados sobre el asesinato, Oliver Stone participó de una reunión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y pidió que se llevara a cabo una nueva investigación “ajena a todas las consideraciones políticas”. El director propuso volver a la escena del crimen y empezar de cero, evaluando de nuevo todas las pruebas que se recabaron. Kevin Costner

Final explicado Stone ha mostrado su admiración por Kennedy pero no pretende enaltecer su figura, sino desenmascarar al establishment. Sus objetivos son la Comisión Warren, las agencias de inteligencia, el ejército, los medios de comunicación y aquellos que crearon bulos, como se dice en Foreign Relations of the United States, Volumen 4, Vietnam, agosto-diciembre de 1963. El director remarca la frase que Jim Garrison dice en su alegato final. "Si no podemos confiar en nuestras instituciones, no podemos tener pleno derecho como ciudadanos" y termina la película dirigiéndose a las nuevas generaciones. "Dedicada a los jóvenes, en cuyo espíritu la búsqueda de la verdad continúa", pidiendo a los que vienen detrás que se hagan cargo de investigar y encontrar la verdad.