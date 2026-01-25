Atípica y desconcertante: así es 'Los gallos de la madrugada', una tragedia griega ambientada en Cabo de Gata

Lola aparece muerta en la playa al amanecer, con las piernas separadas y unas medias negras que no son suyas. La joven había llegado al pueblo unos meses antes y con su carácter, tan pasional como salvaje, enloqueció a los todos los hombres. Pero solo eligió a uno, el padre de Paco. Paco la conoce al llegar a casa tras terminar la mili y descubre que coquetea con los vecinos del pueblo. "Ellos vienen a mí como moscas y ellas, como avispas", le dice. La atracción que siente hacia la joven le atormenta, pues es la pareja de su padre. Pero un afilador, un tanto peculiar, que acampa en la playa desea también a Lola y la seduce con su verborrea y sus habilidades caseras: coser, bordar, cocinar y pescar con el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Quién ha matado a Lola? ¿Ha muerto por despecho, celos u odio? ¿A quién pertenecen las medias negras que lleva puestas?

Actores con un enorme talento Concha Velasco interpreta a Lola García Tony Isbert es Paco. Fernando Fernán Gómez es el afilador y Alfredo Mayo es el padre de Paco. Resulta curioso que tan solo el personaje femenino tenga nombre y apellido y también que solo sepamos que Paco que se llama Paco. Ni el afilador ni el padre del joven tienen nombre. Fernando Fernán Gómez y Concha Velasco son un potente reclamo para el espectador, pero hay que añadir que además figuran en el reparto Alfredo Mayo y Tony Isbert. Concha Velasco

José Luis Saénz de Heredia y Concha Velasco La relación profesional entre José Luis Saénz de Heredia y Concha Velasco fue intensa, dentro y fuera de la pantalla. Mantuvieron un romance que duró once años e intentaron que fuera un secreto porque él estaba casado. Concha, cuando le preguntaban sobre este tema, respondía siempre lo mismo: ¡Tontea con todas!. Trabajaron juntos en diez películas, todas conocidas por el gran público, aunque no todas de la misma calidad. La primera que rodaron fue El indulto y luego siguieron La verbena de la Paloma, Historias de la televisión, Pero... ¿en qué país vivimos?, Relaciones casi públicas, Juicio de faldas, Me debes un muerto, El alma se serena y La decente. La décima, y última, fue Los gallos de la madrugada, una rareza en la filmografía del director, pero no tanto en la carrera de la vallisoletana.

Una revolucionaria llamada Conchita Velasco La actriz estaba en la cima del éxito y la popularidad, encadenando un rodaje con otro. Solo en 1971 estrenó cinco películas, entre ellas Los gallos de la madrugada, con un personaje muy especial. "La actriz es una marciana, una mujer libre que irrumpe en la España profunda y su llegada revoluciona al pueblo, marcado por la represión sexual y el machismo", decía Luz Sánchez Mellado en Cine de Barrio. Fernando Fernán Gómez

Rodada en la costa de Almería La película es un singular retrato de esa España que estrena la década de los 70, que está a punto de despertar, abrirse y cambiar. No es cine social, pero sí un mirada a un contexto social y cultural que está encajado, en este caso, en la costa de Almería. El equipo rodó en lugares como Las Negras, Rodalquilar y Cabo de Gata (hoy llamado parque natural Cabo de Gata-Níjar). El guion de Carlos Blanco, la fotografía de Vicente Minaya ( y la fotografía subacuática de Juan Andreu y Enrique Pastor) y la música de Ernesto Halffter, Ernesto elevan la película a un lugar especial, tanto en imagen como en contenido. Hablando de música. En la película suenan dos voces: la del cantante sueco afincado en España Sergio Krumbel y, cómo no, la de Manolo Escobar, que desde la radio canta un tema dedicado a su tierra, Almería. La película se presentó fuera de concurso en el Festival de Cine de San Sebastián, pero no tuvo la acogida esperada y el equipo tuvo que soportar un bochornoso abucheo. Sáez de Heredia era el director preferido de Franco (llegó a dirigir Raza, basada en su novela) y era primo de José Antonio Primo de Rivera. Concha Velasco supo entonces que no iba por el buen camino y llamó a su represente nada más salir llegar al hotel. "Por aquí no vamos bien", le dijo.