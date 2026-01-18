Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 19 al 25 de enero

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma para que puedas ver totalmente gratis. Entre las películas que se suman a nuestro catálogo del 19 al 25 de enero se encuentran dos títulos multipremiados en los Goya para ir calentando motores de cara a la próxima edición: El bosque animado, un clásico de nuestro cine, y también el angustioso thriller As bestas. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE.

Winchester, uno entre mil (Martes 20 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) El joven pistolero Jess regresa a su pueblo natal años después de haber matado a un hombre, y le convencen para que se presente como ayudante del sheriff. Uno de los casos a los que se enfrentará es dar con un asesino cuya arma es un rifle único. El sospechoso resultará ser el novio de un antiguo amor del joven.

Una ciudad llamada Bastarda (Miércoles 21 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Robert Shaw, Martin Landau, Fernando Rey y Stella Stevens protagonizan este spaghetti western ambientado en México en 1895. Un grupo de revolucionarios mexicanos asesina a un párroco de la ciudad y a un buen número de sus feligreses que se encontraban en la iglesia en ese momento. Los revolucionarios entran con gran violencia en la capilla, cargados con sus armas, y disparan a todo lo que encuentran. El acontecimiento no será olvidado nunca, pero hay alguien que además no descansará hasta que se haga justicia con los asesinos. Pasan diez años y llega una seductora mujer al pueblo con una recompensa para aquel que le dé el nombre de quién mató a su esposo, para vengarse de él.

Puerta abierta al infierno (Jueves 22 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Después de un incendio, varios presos escapan de una prisión. Pero uno de ellos no recuerda nada de su vida pasada, así que junto con otros tres presos, intentará descubrir su identidad. Aunque, realmente los presos lo que buscan es el oro de un atraco que sucedió en el banco de enfrente durante el incendio de la prisión.

Sucedió en Roma (Jueves 22 de enero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) En este drama romántico danés, Gerda y Kristoffer viajan a Roma para celebrar el 40 aniversario de su boda. Allí Gerda estudió historia del arte y donde vivió un inolvidable amor con su profesor, Johannes, con quien no tarda en reencontrarse. Pronto Gerda comienza a deambular por las calles de la Ciudad Eterna en busca de su juventud perdida hace mucho tiempo.

Arizona Colt (Viernes 23 de enero a las 12:00 horas en La 2 y RTVE Play) Un bandido mexicano ha planeado robar el banco de Blakstone Hill, para lo cual decide asaltar una prisión y reclutar pistoleros para su banda. Luego, todos los liberados, para evitar ser asesinados, optan por unirse a él menos Arizona Colt, un temible cazarrecompensas.

El bosque animado (Viernes 23 de enero a las 22:45 horas en La 2 y RTVE Play) Clásico del cine español premiado como mejor película en los Goya, donde obtuvo otros cuatro galardones. Dirigida por José Luis Cuerda, la película cuenta con un reparto que incluye a Alfredo Lana, Fernando Rey, Tito Valverde, Amparo Baró o Manuel Alexandre, entre otros. Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere trabajar, una muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. Estos y otros personajes configuran el mundo fantástico que vamos descubriendo entre los árboles de un bosque.