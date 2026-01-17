Da igual las veces que la veas, Julia Roberts no pasa de moda: Estas son algunas películas que lo demuestran

No hacen falta demasiadas palabras para describir a Julia Roberts; es mucho mejor ver sus películas. En La 1 y en RTVE Play te ofrecemos algunas de las más míticas: Erin Brockovich; Larry Crowne, nunca es tarde; La boda de mi mejor amigo; y Elegir un amor.

La actriz conocida como "la sonrisa de América" es un valor seguro en su trabajo. Con títulos tan importantes como Pretty Woman o Notting Hills su consagración llegó con el papel en Erin Brockovich, película con la que consiguió el Oscar. Ya había estado nominada en dos ocasiones por Magnolias de acero y Pretty Woman, pero no se había podido llevar el premio a casa. En 2001, sin embargo, por fin pudo recoger la estatuilla. Todo gracias a una película basada en hechos reales.

Erin Brockovich Erin Brockovich es una madre soltera y sin dinero. Tras sufrir un accidente de coche, comienza a trabajar para el pequeño despacho de abogados Masry & Vititoe, el mismo que la había ayudado con su propio caso. Se convierte en la ayudante del abogado Ed Masry (Albert Finney) y destapa un importante caso: una compañía eléctrica ha contaminado el agua subterránea de un pueblo de California, lo que está provocando graves problemas de salud entre sus habitantes. La empresa tuvo que pagar 333 millones de dólares de indemnización y ella recibió dos millones y medio por su trabajo. La verdadera Erin Brockovich afirmó que la película tenía una precisión del 98-99%. Con esta cinta, Julia Roberts recibió un salario sin precedentes por su papel principal, convirtiéndola en la primera mujer en romper la barrera de los 20 millones de dólares.

La boda de mi mejor amigo A pesar de su extensa trayectoria profesional, La boda de mi mejor amigo es una de las comedias románticas más míticas de las que ha protagonizado Julia Roberts. En esta película, la actriz interpreta a Julianne Potter, una crítica gastronómica que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo justo el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica de la alta sociedad. Solo dispone de tres días para elaborar un plan que le permita impedir la boda. Fue la propia Roberts la que eligió a sus compañeros de reparto: Dermot Mulroney y Cameron Diaz. El director de la película, P.J. Hogan, quería que Russell Crowe interpretara el papel de Michael, el protagonista, sin embargo, la lectura de guiones entre Crowe y Roberts salió tan mal que la idea se abandonó. Pero Julia Roberts no fue la primera opción para interpretar el papel protagonista en La boda de mi mejor amigo. De hecho, en un principio, se lo ofrecieron a Sarah Jessica Parker pero no pudo aceptarlo porque estaba comprometida para interpretar a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Por cierto, esta película está camino de cumplir treinta años y ya se habla de hacer una segunda parte. Según algunas publicaciones, el guion ya estaría en marcha, aunque aún no se ha confirmado si los personajes protagonistas volverán a interpretar sus papeles en esta segunda parte. Julia Roberts y Dermot Mulroney en 'La boda de mi mejor amigo'

Larry Crowne, nunca es tarde Julia Roberts y Tom Hanks son dos de los actores más reconocidos del mundo, y también son amigos. De hecho, han declarado que se intercambian sus estatuillas de los Oscar. En Larry Crowne, nunca es tarde forman un tándem perfecto, y eso se nota en la pantalla. Tom Hanks, además de ser el actor protagonista, es el director de la cinta y tuvo claro desde el principio que el papel de la profesora Mercedes Tainot debía ser para Julia Roberts. Con el guion preparado para rodar, Hanks hizo una de sus primeras llamadas para el casting y fue a Julia Roberts. Ella estaba en Roma, en el set de Come, Reza, Ama, cuando le propusieron que considerara trabajar con Hanks y aceptó sin pensárselo dos veces. El argumento de esta película nace de la crisis económica que dejó a mucha gente sin trabajo y, prácticamente, sin recursos. Larry Crowne (Tom Hanks) trabajaba en una gran compañía y era un alto ejecutivo, pero, a causa de la crisis económica, fue despedido. Ahora tiene que replantearse su vida y no sabe por dónde empezar. Su nivel de vida es muy alto y no puede afrontar todos los pagos que se le vienen encima, así que tendrá que recortar y mucho. Además, después de pasarse toda su vida trabajando sin parar, ahora no sabe qué hacer con tanto tiempo libre. Entonces, se inscribe en la universidad para volver a estudiar y entra en contacto con un grupo de amigos muy peculiar con el que se paseará en vespa por toda la ciudad. Precisamente, en la universidad conoce a la profesora Mercedes Tainot (Julia Roberts), una mujer con un carácter difícil y que también, de alguna manera, está perdida en la vida. Además, tiene una relación con un hombre llamado Dean (Bryan Cranston, Breaking Bad), que está enganchado al porno. Larry se enamora de Mercedes, y ella ve en él una oportunidad para volver a sentirse viva.

Elegir un amor El título original de esta película de 1991 es Dying young (Morir joven), así que ya nos podemos hacer una idea de qué igual alguna lágrima se escapa al ver esta historia. Hilary (Julia Roberts) es una joven atractiva de clase baja que está buscando un cambio en su vida después de algunos fracasos sentimentales. Por su parte, Víctor (Campbell Scott) es un joven culto y rico atrapado por una enfermedad que lo debilita, y bajo el dominio de un padre que lo aísla del mundo. Buscando trabajo, Hilary contesta al anuncio de un periódico en el que se solicita una enfermera privada para encargarse del cuidado de Víctor. Aunque los dos son muy diferentes, poco a poco irá surgiendo el amor y la pasión entre ellos. Esta película dirigida por Joel Schumacher, está basada en la novela de la autora estadounidense Marti Leimbach. Un momento de los protagonistas de 'Elegir un amor'