Son muchas las comedias románticas que Julia Roberts ha protagonizado en sus más de 30 años de carrera, pero La boda de mi mejor amigo siempre ocupará un lugar especial en el corazón de los fans de la actriz como una de sus mejores películas de este género. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, aquella escena en la que todos a su alrededor se ponen a cantar "I Say a Little Pray For You"? Clásico de la comedia romántica, La boda de mi mejor amigo ha celebrado este año sus bodas de plata, una ocasión que Cameron Diaz, Julia Roberts, Rupert Everett y Dermot Mulroney han aprovechado para reunirse.

Escena de 'La boda de mi mejor amigo' GTRES/RADIALRP

Julia Roberts interpretaba en la película a Julianne, una mujer que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo, Michael, a quien daba vida Dermot Mulroney. ¿El problema? Él se va a casar con Kimmy, es decir, Cameron Diaz. Julianne se convierte entonces en la dama de honor, pero con la misión de sabotear la boda. En esta complicada situación, sin embargo, cuenta con el apoyo de su amigo George (Rupert Everett).

Han pasado ya 25 años desde que se estrenase La boda de mi mejor amigo, pero para Rupert Everett no ha pasado el tiempo: "La película se siente como ayer en cierto modo porque todos nos llevamos muy bien de inmediato". "La última vez que vi la película me hizo llorar solo de pensar en lo mágica que fue esa época, ese verano", decía el actor en Instagram. Pero, ¿qué han hecho sus cuatro protagonistas en estas décadas?

Julia Roberts Ya sea en comedias (Notting Hill, Novia a la fuga) o dramas, la que fuera apodada novia de América no ha parado. Poco tiempo después de que se estrenara La boda de mi mejor amigo, en 2000, Julia Roberts se hizo con el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Erin Brockovich, uno de sus papeles más famosos. Pronto, además, estrenará una nueva comedia romántica: se llama Viaje al paraíso y le acompaña George Clooney, con quien ha actuado ni más ni menos que en cuatro películas. Julia Roberts y George Clooney, un dúo imprescindible: estas son todas sus películas juntos VERÓNICA CASANOVA

Cameron Diaz Después de participar en este clásico de la comedia romántica, Cameron Diaz continuó triunfando con otros tantos éxitos del género: Algo pasa con Mary, The Holiday… O incluso Los Ángeles de Charlie. Sin embargo, la actriz se retiró hace varios años. "Cuando haces algo a un nivel realmente elevado durante un largo periodo de tiempo, otras partes de ti tienen que ser entregadas a otras personas", explicó más tarde. La buena noticia es que Cameron Diaz vuelve a la gran pantalla: actuará en la película Back in Action, junto a Jamie Foxx. Las tres generaciones de 'Los Ángeles de Charlie

Rupert Everett Aunque ha actuado en numerosas películas posteriormente (La importancia de llamarse Ernesto, El inspector Gadget, Noche real, Altamira), su papel más recordado es precisamente el de La boda de mi mejor amigo. Entre sus próximos proyectos se encuentra My Policeman, cinta en la que también podremos ver a Harry Styles.