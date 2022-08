Su adiós nos pilló desprevenidos. La última vez que la vimos en la gran pantalla fue en el musical Annie. Fue entonces cuando Cameron Diaz decidía tomarse un descanso que acabó convirtiéndose en su retiro. A sus 41 años, la actriz abandonaba el cine, la profesión que la catapultó a lo más alto de Hollywood y que tantas alegrias le dio. "Es divertido de hacer, me encanta. Me encanta actuar", asegura la intérprete. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de tanto tiempo, la actriz confiesa en el programa de Kevin Hart el verdadero motivo que se esconde tras su decisión.

"Cuando haces algo a un nivel realmente elevado durante un largo periodo de tiempo, otras partes de ti tienen que ser entregadas a otras personas", explica Cameron Diaz. La actriz sentía que no estaba dedicando el tiempo suficiente a otras facetas de su vida personal. "Solo quería realmente hacer mi vida manejable. Mi rutina en un día es literalmente lo que puedo gestionar por mí misma", asegura. ¿Se arrepiente? Para nada. Seguro que decir adiós a una profesión a la que amas tanto tiene que ser my difícil, pero Cameron Diaz dice sentirse "completa" tras el cambio, a pesar de que haya gente que no entienda su postura o su forma de ver la vida. Le da igual. La actriz sabe lo que quiere y lo que es mejor para ella.

Ahora puede pasar más tiempo con su familia, la que ha construido junto a su pareja, el músico Benji Madden. Este es otro de los motivos por los que la actriz ha dejado atrás su profesión. Se dieron el 'sí, quiero' en 2015 y ahora tienen una hija en común: Radixx Madden. "Mi próximos años se centrarán eA fin ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida", confesaba Diaz hace unos meses en una entrevista.

Cameron Diaz y su pareja Benji Madden ©GTRESONLINE GTRES