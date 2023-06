Julia Roberts reinó durante toda la década de los noventa con películas como Pretty Woman, Durmiendo con su enemigo, Novia a la fuga, Notting Hill… Era la novia de América. Y entonces llegó Erin Brockovich, el papel que la consagró como una actriz de grandísimo talento. Tuvo una gran acogida, tanto en los cines como entre los académicos. Ya había estado nominada en dos ocasiones, por Magnolias de acero y Pretty Woman, pero no se había podido llevar el Oscar a casa. En 2001, sin embargo, por fin pudo subirse al escenario y recoger la estatuilla. Todo gracias a una película basada en hechos reales.

¿Qué fue de Erin Brockovich?

Aquel acuerdo millonario cambió su vida. Se mudó a una mansión, pero aquella riqueza repentina llevó otro aspecto inesperado: sus hijos mayores tuvieron que ir a rehabilitación. "Mis hijos no estaban acostumbrados a este tipo de hogar, era como pasar de la pobreza a la riqueza de la noche a la mañana y creo que los catapultó a un estilo de vida más rápido del que estaban acostumbrados, un grupo de compañeros al que no estaban acostumbrados, bienes materiales, experimentando con drogas", contó a The Guardian en 2001.

Con su fortuna también llegó otro problema. Su primer marido y su exnovio Jorge (al que interpreta en la película Aaron Eckhart) contrataron a un abogado para amenazar a Erin: si no les pagaba 310.000 dólares dirían que era mala madre y que tenía una aventura con Ed Masry, su jefe en el despacho de abogados, aunque era falso. Retiraron los cargos contra sus ex, pero el abogado sí fue condenado.

En lo profesional, Erin Brockovich continuó con su faceta como activista. Trabajó durante muchos años con Ed Masry, que murió en 2005 a los 73 años. La fama también la llevó a tener su propio programa, Final Justice, y a publicar varios libros, entre ellos dos novelas de ficción. Su vida volvió a inspirar una nueva obra audiovisual, esta vez sin Julia Roberts: Katey Sagal protagonizaba la serie Rebel, donde interpretaba a Annie 'Rebel' Bello. Sin embargo, la serie, que contaba con Erin Brockovich como productora ejecutiva, no tuvo más de una temporada: ABC anunció la cancelación del programa cuando solo llevaban cinco episodios.