Sexo, dinero, escándalo. Jessica Chastain arrasó con 'Los ojos de Tammy Faye', la mujer que hizo de la religión un espectáculo

Tammy Faye Bakker fue una de las presentadoras evangelistas más populares de Estados Unidos. Junto a su marido, Jim Bakker, creó The PTL Club, conocido como El show de Jim y Tammy, un espacio de entrevistas que se emitió entre 1974 y 1989 y que se convirtió en el programa insignia de la cadena cristiana PTL. La presentadora falleció en 2007, y su historia llegó al cine en 2021 con Los ojos de Tammy Faye, protagonizada por Jessica Chastain, acompañada por Andrew Garfield en el papel de su marido. Chastain, además, produjo la cinta tras hacerse con los derechos de la vida de Tammy Faye Bakker en 2012. Llevar su vida al cine fue un proyecto complicado que tardó casi una década en ver la luz.

Los ojos de Tammy Faye está basada en el documental homónimo escrito por Fenton Bailey y Randy Barbato. La cinta se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegó a las salas comerciales pocas semanas después. A pesar de su recorrido en festivales, la película fue un fracaso de taquilla y recibió críticas dispares: los especialistas destacaron las interpretaciones, pero cuestionaron el guion, al considerar que la cinta quedaba por debajo del documental original. No obstante, Los ojos de Tammy Faye logró dos nominaciones en los Premios Óscar, y terminó alzándose con ambas: Mejor actriz para Jessica Chastain y Mejor maquillaje y peluquería.

Jessica Chastain y Andrew Garfield en 'Los ojos de Tammy Faye'

Una inmensa Jessica Chastain Jessica Chastain es, sin duda, el alma de Los ojos de Tammy Faye. Con el apoyo de un meritorio trabajo de maquillaje, premiado con el Óscar, la actriz firma una interpretación sublime, perfectamente sintonizada con el tono de la película, y logra dotar de humanidad a un personaje complejo y excesivo. Chastain clava el timbre de voz y el acento de Tammy Faye. Y sí, por momentos abraza la exageración y roza lo esperpéntico, pero forma parte del espectáculo y de lo que exige el propio personaje. La actriz consigue que nos olvidemos por completo de Jessica Chastain: está irreconocible, no solo por el uso de prótesis, sino por su enorme versatilidad interpretativa. Una transformación que ya fue reconocida con la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y que culminó con el Óscar a la Mejor Actriz Protagonista. La actriz y productora demuestra, una vez más, que es una intérprete camaleónica, capaz de desaparecer casi por completo detrás de sus personajes. Y pese a partir de un guion más bien flojo, su Tammy Faye resulta encantadora, excéntrica, ridícula y comprometida a partes iguales, y acaba siendo, probablemente, lo mejor de la película. Jessica Chastain en la película 'Los ojos de Tammy Faye'

¿Quién fue Tammy Faye? Tammy Faye Bakker fue una televangelista y personalidad mediática estadounidense. Alcanzó la fama como presentadora junto a su marido, Jim Bakker, en el exitoso programa religioso The PTL Club durante los años setenta y ochenta. Destacó por su carácter extrovertido, sus legendarias pestañas y un mensaje de amor y aceptación que conectó con millones de espectadores. Su vida estuvo marcada tanto por el éxito como por los escándalos que acabaron derrumbando su imperio televisivo. 01.32 min Jessica Chastain presenta la película 'Los ojos de Tammy Faye' en San Sebastián Ese éxito televisivo se derrumbó a finales de los años ochenta, cuando una serie de escándalos financieros y sexuales acabaron con la credibilidad de la cadena y llevaron a su marido, Jim Bakker, a prisión. Tras años apartada de los focos, Faye reconstruyó su imagen pública con un discurso más empático y tolerante, hasta su fallecimiento en 2007 a causa de un cáncer. La película Los ojos de Tammy Faye se basa en el documental original de 2000 y retrata su extraordinario ascenso, caída y redención, mostrando cómo ella y Jim construyeron una de las mayores redes de difusión religiosa, y cómo las controversias y la presión mediática afectaron su vida personal y profesional.