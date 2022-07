Jessica Chastain no ha sido la única celebrity que se ha pronunciado al respecto. Camila Cabello también ha sido muy clara: "Es atroz. Obviamente, afectará más a las mujeres pobres, porque las mujeres que tienen recursos, incluso como yo, podrán manejar las cosas si son necesarias. La idea de que un momento transforme el curso de la vida de una mujer es trágico. Y es trágico que las personas afectadas no tengan voz".

Como ella, otros artista del panorama internacional, como por ejemplo, Miley Cyrus, Demi Lovato, Shawn Mendes o Madonna. "Esta decisión me ha hundido, a mí y a tantas mujeres, en un sentimiento de profunda desesperanza. Ahora la Corte Suprema ha decidido que las mujeres no tenemos derechos constitucionales. De hecho, tenemos menos derechos que las armas. Estoy asustada por lo que esto supone para mis hijas, para todas las mujeres en Estados Unidos. Estoy simplemente asustada", escribía en una publicación de Instagram la reina del pop.

“This decision Has plunged me And every other woman in this country into deep despair.



Now the Supreme Court has decided that Women’s rights are no longer constitutional rights.

In fact we have less rights then a gun.“