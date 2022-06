También han mostrado su indignación varias de las voces más prominentes del movimiento #MeToo como Alyssa Milano, quien ha dicho que la decisión tendrá "consecuencias mortales" y "dañará de manera desproporcionada a las mujeres de color que ya sufren discriminación y altas tasas de mortalidad maternal".

La actriz Patricia Arquette, por su parte, ha recordado que la jornada anterior los mismos jueces del Supremo ampararon el derecho de llevar armas por la calle, incluso en los estados que ponen limitaciones en su legislación. "Este Tribunal Supremo es un desastre", ha aseverado.

Viola Davis, ganadora del Oscar por Fences en 2016, ha invitado a "usar la voz, más que nunca", tras reconocer que se sentía "destripada" por la decisión.

La humorista Amy Schumer ha sido más concisa, al convocar a las mujeres "a la calle", aunque Halle Berry ha ido un poco más lejos al exigir que "se pare esta guerra contra las mujeres" y ha pedido que la ola de indignación no se reduzca a un puñado de publicaciones en redes sociales.

“I’m outraged! What the supreme court has done is BULLSHIT. Something has to be done! Guns have more rights than women.



Stop this war on women & keep your laws off of our bodies. We have to ban together & NOT accept this! We can’t just post about it, we must DO SOMETHING about it“