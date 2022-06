Pocas veces hablan de su vida privada, bastante expuestos están como para compartir más detalles de su intimidad, pero cuando lo hacen pueden ayudar a mucha gente. Sus historias de superación son un ejemplo para sus seguidores y ellos lo saben. Por eso Orlando Bloom no dudó en compartir la suya a través de sus redes sociales para demostrar a sus fans que la esperanza es lo último que se pierde. "Me rompí la espalda cuando tenía 19 años y dijeron que no volvería a caminar", escribe en su última publicación de Instagram. Hoy el actor tiene un mensaje para ellos.

Junto al texto, un vídeo que no deja lugar a dudas. A sus 45 años, Orlando Bloom está en su mejor momento. En un gimnasio, sin camiseta, con unos pantalones cortos y unas pesas que no cualquiera podría levantar, así presume el intérprete de forma física.

Orlando Bloom se toma muy en serio su entrenamiento y trabaja cada músculo de su cuerpo, espalda, brazos, tronco... Ni siquiera el grave accidente que sufrió en 1998 le paró los pies. Se encontraba escalando una terraza en el techo de un edificio con unos amigos cuando tuvo un traspié con una tubería que se rompió. Se cayó desde un tercer piso y su columna vertebral termino siendo aplastada. Podría haber quedado paralítico, incluso haber muerto, los médicos que le atendieron no eran muy optimistas.

Aquel episodio traumático lo marcó para siempre, la idea de acabar en una silla de ruedas le aterrorizada, pero con esfuerzo y constancia, pudo salir adelante. En la imagen le vemos con un corsé ortopédico tres meses después del accidente.

Orlando Bloom tres meses después del accidente que casi le cuesta la vida INSTAGRAM

Esto le ayudó a reflexionar y a valorar la vida. Ahora es uno de los actores más cotizados de Hollywood. Acaba de rodar la película Red Right Hand, su último proyecto, dirigida por Eshom y Ian Nelms. Un thriller de acción donde comparte cartel con Andie MacDowell o Garret Dillahunt.