La tercera temporada de The Umbrella Academy acaba de aterrizar en Netflix con nuevos capítulos. Nuevas tramas, personajes y giros en el guion, que esta vez se acerca más que nunca a la realidad. Elliot Page forma parte del elenco principal de la serie. En los últimos años, su vida personal ha dado un cambio que los guionistan han querido ver reflejado en la ficción. Lo anunció a través de sus redes sociales en diciembre del 2020. "Quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/elle y mi nombre es Elliot", escribía el actor, a quien conocíamos entonces como Ellen Page.

Ahora su realidad de persona transgénero se refleja en la serie que protagoniza. Su personaje no se llamará más Vanya, sino Viktor Hargreeves. El showrunner Steve Blackman se encargó de introducir esta trama en la ficción. Una forma de contribuir a la visibilidad de esta comunidad y su representación en la pantalla.

Cartel de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy' INSTAGRAM

Para que todo saliera a la perfección, Blackman trabajó mano a mano con Elliot Page, considerado por muchos como un referente en la industria y en la comunidad LGTBI. "Me llamó después de terminar los guiones y me dijo que estaba haciendo la transición y yo obviamente quería ser un apoyo", señala. Sabía lo que quería reflejar, pero no cómo hacerlo: "No queríamos que se convirtiera en una historia de espectáculo, así que tuvimos que encontrar un equilibrio entre hacer esa transición y, al mismo tiempo, hacerlo de una manera que se sintiera auténtica, sensible, real".

También se puso en contacto con GLAAD, la alianza de gays y lesbianas contra la difamación. Contó con la ayuda de un escritor trans a modo de consultor para resolver todas sus dudas, ya que reconoce que no conocía mucho el sobre la comunidad.

Steve Blackman deja claro que "ni Elliot ni nadie me presionó para hacer eso, para escribirlo en la historia. Pero decidí que quería hacerlo. Quería retratar un mensaje positivo sobre la comunidad trans". El showrunner está convencido de que su decisión fue la correcta. Los nuevos capítulos de la tercera temporada de The Umbrella Academy están disponibles en la plataforma Netflix.