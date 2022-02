Elliot Page anuncia que en 2023 publicará sus memorias

Elliot Page acaba de cumplir 35 años y para celebrarlo ha anunciado que está escribiendo sus propias memorias, las cuales publicará en 2023. Su vida y su cambio de género es un ejemplo para muchas de las personas que le siguen desde el principio de su carrera hasta su etapa actual. En diciembre de 2020, después de protagonizar Juno (película con la que obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz), dijo públicamente que a partir de ese momento ya no era Ellen y pidió a todos que la llamasen Elliot. A raíz de estas declaraciones, se convirtió en un icono trans para gran parte de la sociedad norteamericana.

Por medio de un largo mensaje publicado en su cuenta de Instagram,que muchos recordaréis, Elliot Page anunció que era una persona transgénero. En la publicación aclaraba que por fin era feliz. "Quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida", se puede leer en su publicacion de Instagram. "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero (me siento)", señaló por aquel entonces.

"El libro de memorias se adentra en la relación de Page con su cuerpo, sus experiencias como una de las personas trans más famosas del mundo y cubrirá temas como salud mental, abuso, amor, relaciones, sexo y el pozo negro que puede llegar a ser Hollywood", ha señalado en un comunicado la editorial.

Desde los inicios de su carrera, Elliot siempre ha estado muy implicado dentro de la comunidad LGTBI. Sin ir más lejos, en el año 2014, el actor habló sobre sus preferencias sexuales en medio de una conferencia de prensa para la comunidad con el propósito de mostrarle su apoyo y concienciar a los presentes sobre el amor propio. Unos años después, Page afianzó su relación con Emma Portner. Se casaron y en 2021 tomaron a decisión de separarse. Una decisión que también compartieron con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Elliot Page tiene una dilatada carrera profesional. A sus 35 años ha participado en películas como: Pit Pony (1997) como Maggie McLean, Hard Candy (2005) haciendo el papel de Hayley Stark, X-Men, Origen o Juno (2007) película por la que recibió numerosas buenas críticas y varias nominaciones. En la actualidad forma parte del reparto de la exitosa serie de Netflix, The Umbrella Academy, en la que interpreta al personaje de Vanya Hargreeves.