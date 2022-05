Ruth Paine acogió en su casa a la familia de Lee Harvey Oswald y le ayudó a conseguir un trabajo en el edificio desde el que se disparó a Kennedy. Para los investigadores de la conspiración estas coincidencias evidencian que, Ruth Paine formó parte de un complot del gobierno para inculpar a Oswald como asesino del presidente. Sus defensores, sin embargo, creen que esta mujer es una inocente espectadora atrapada en la historia, víctima de un montaje paranoide.

"La verdad ineludible sobre el asesinato de Kennedy es que los testimonios, las evidencias, no coinciden con las conclusiones a las que llegó la Comisión Warren", revela el historiador y escritor Jim Dieugenio. "La Comisión Warren ocultó montañas de evidencias al público", insiste en la misma línea, el investigador de crímenes Gary Aguilar, consolidando así la idea de la conspiración , instalada en más de dos tercios de los estadounidenses, según confirman los medios de comunicación de Estados Unidos.

Una espectadora inocente atrapada por la historia

Los detractores de Ruth Paine no cesaron de arrojar dudas sobre ella y su exmarido, Michael Paine sobre su posible relación con la CIA. Hubo todo tipo de rumores, aunque no encontraron pruebas claras que los incriminara directamente. Pero los vínculos de su padre y hermana con la inteligencia estadounidense la pusieron en el punto de mira. "No fui la niñera de Oswald para la CIA", asevera Ruth.

Ruth Paine en la actualidad. DOCUMENTOS TV

“Hay algo importante en la historia de Ruth Paine que sencillamente no cuadra“

El abogado e investigador sobre el asesinato de JFK, Bill Simpich, piensa que "hay algo importante en la historia de Ruth Paine que sencillamente no cuadra". Sus defensores creen que la persecución y las sospechas vertidas durante todos estos años sobre ella, forman parte de un absurdo montaje paranoide. "Ruth fue completamente sincera con el FBI", afirma el periodista Max Holland.

Junto a su marido, Michael, aparecen en varios informes de la investigación oficial. Se les hicieron más de seis mil preguntas. Sin embargo, Ruth, afirma "que nunca sentí que nadie en la Comisión Warren sospechara de mi". "En un sentido muy real fueron víctimas", sentencia el letrado Vincent Salandria.