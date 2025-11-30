Valeria Castro pone su alma y su voz con Vetusta Morla a la mirada femenina de 'El amor de Andrea'

Tiene muchas cosas buenas, como una sincera profundidad emocional, está ambientada en Cádiz y suena Vetusta Morla. Tres ingredientes por los que vale la pena ver, y disfrutar, de El amor de Andrea. Ella, la protagonista, tiene 15 años y quiere recuperar la presencia, y sobre todo el amor, de su padre, que desapareció de su vida tras el divorcio que rompió su unidad familiar. "Es una peli que va desde el drama a la ternura", decía el director Manuel Martín Cuenca en RNE.

Martín Cuenca decidió instalarse en Cádiz y durante un año observó esa mágica luz que hay en la ciudad, conocida como 'Tacita de plata' y, enamorado de ella, quiso rodar allí su película, y hacerlo por orden cronológico, respetando el devenir de la historia. La historia de Andrea, atrapada en una marañas de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su padre no quiere ver a su familia?

La joven ha dejado de jugar y se ocupa de sus hermanos pequeños, Tomás y Fidel, porque su madre trabaja hasta tarde. El padre ha rehecho su vida y no respeta el régimen de visitas. Ha rehecho su vida y tiene una nueva familia. La tristeza que siente Andrea es real, ya que la película está basada en un caso real, el de una joven que demandó a su padre por no cumplir el régimen de visitas impuesto por el juez. "La protagonista sigue adelante y se da cuenta de que su familia son los que en realidad la quieren: sus hermanos, ese chico del instituto con el que empieza una historia. La familia no es la que marca el DNI", declaró Martín Cuenca a RTVE.

Andrea es una joven que tiene que asumir la crianza de sus dos hermanos pequeños

Como la vida misma Manuel Martín Cuenca eligió una peculiar técnica para trabajar la interpretación de los actores: les repartía los guiones con la parte de sus interlocutores tachada, para que no supieran que iban a contestar. "Es como la vida misma. Tú vas a hablar con alguien y no sabes lo que te va a decir. Fue mejor para la película", reconoce Lupe Mateo, la actriz que dio vida a Andrea. El director explicó que con 15 años "construyes todas tus emociones y te construyes como persona". Por eso, cuando conoció a Lupe Barredo habló con ella de sus inquietudes artísticas, feministas..., y de muchas cosas en las que nos podíamos comunicar. "Es una edad fundamental, en la que tienes muchas preguntas y te enfrentas a la vida", resume para dar contexto a la historia. Martín Cuenca también aprovecha la historia para contraponer la personalidad del padre, que es incapaz de expresar cariño a sus dos hijos; frente a la nueva masculinidad encarnada por el mejor amigo de Andrea, Abel, interpretado por el actor Agustín Domínguez y por uno de sus profesores del instituto. Una película profunda que retrata el difícil paso de la niñez a la edad adulta, la falta de cariño, la toma de decisiones... En definitiva, la compleja tesitura que le toca vivir a una joven de 15 años que lucha por entender el mundo de los afectos en la edad adulta. 'El amor de Andrea' está rodada íntegramente en la bahía de Cádiz

Música de Vetusta Morla La banda sonora de esta película del año 2023 está compuesta por Vetusta Morla. Sin embargo, se eligió una voz femenina para poner voz a sus composiciones. "La mirada femenina tenía tanto peso en la película que nos parecía casi obligado invitar a una voz femenina a llevar las riendas de la canción. Y fue Valeria Castro nuestra mejor compañera posible. Ella supo entender el universo que pedía la película desde el primer momento y nos ayudó a a terminar de darle forma a una canción que creció y fue volando tras su aportación", dice Guille Galván, vocalista del grupo. "Ha sido nuestra segunda banda sonora junto a Manuel Martín Cuenca. Si bien La Hija fue un reto formal que nos llevó a construir música con elementos diegéticos, ambientes y diferentes procesos del sonido, con El Amor de Andrea, Manuel nos ha empujado hacia lo nuclear, la música que sale de los dedos y huele a calle". El tema logró una nominación al Goya como Mejor canción, fue en 2024. El estreno fue meses antes, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, donde optaba a Mejor película. Somos cine Somos cine - El amor de Andrea Andrea quiere recuperar el amor de su padre, que desapareció tras divorciarse de su madre. Película nominada a mejor canción en los Premios Goya.... Ver película