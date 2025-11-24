El cine participado por RTVE triunfa en un fin de semana repleto de premios

Fin de semana de premios para el cine participado por RTVE. ‘La buena hija’, dirigida por Júlia de Paz, ha conseguido tres galardones en el Festival de Tallin. Y las óperas primas ‘Ciudad sin sueño’, ‘Forastera’ y Sorda’, junto a la serie ‘La Promesa’, han sido galardonadas en el Festival internacional de series de Almería (FICAL). Además, la canción ‘Caminar el tiempo’, de Blanca Paloma para la película ‘Parecido a un asesinato’, ha sido premiada en los Lola Gaos 2025 de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual.

‘La buena hija’ arrasa en Tallin La película ‘La buena hija’ ha conseguido tres galardones en la 29ª edición del Festival de Cine Black Nights (PÖFF) de Tallin, Estonia, celebrada entre el 7 y el 23 de noviembre. La cinta dirigida por Júlia de Paz ha obtenido el Gran Premio del jurado a Mejor Película en Selección Oficial; así como el Premio del Público y el galardón a Mejor Actriz para su protagonista, Kiara Arancibia. Kiara Arancibia, protagonista de 'La buena hija' ERLEND STAUB

R-LEND OU Este drama familiar ofrece la perspectiva compleja y conflictiva de una niña sobre las consecuencias de la violencia doméstica. Cuenta con guion de Júlia De Paz y Núria Dunjó. Kiara Arancibia, merecedora del premio a Mejor Actriz, encabeza un reparto completado por Janet Novás, Petra Martinez, Julián Villagran, Sandra Pujol Torguet, Marta Millà, Alea Montesinos Fortún, Clàudia Ávila, Oscar Rubio, Marcel Sanchez, Martí Ribot y Iona Burriel. Es una adaptación del corto ‘Harta’ de la propia directora, ganador del Premio Gaudí, entre otros reconocimientos. Se trata del segundo largometraje de la cineasta, tras su debut con ‘Ama’, sobre una madre soltera que se encuentra sin hogar. Se basó también en un corto homónimo de 2019 y obtuvo una nominación a los Premios Goya. El equipo de 'La Promesa', premiada en Almería Curro Vallejo

Festival Internacional de Cine de Almería Este sábado también ha celebrado su entrega de premios el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), un certamen que alcanza su 24 edición y cuenta con el apoyo de RTVE, y premia series y óperas primas. En series se le ha concedido el premio de Honor del Certamen Nacional de Series de televisión a la serie de las tardes de La 1, ‘La Promesa’. Y en cuanto a óperas primas han sido reconocidas las películas participadas por RTVE, la recién estrenada ‘Ciudad sin sueño’ de Guillermo Galoe (Mejor ópera Prima); ‘Forastera’ de Lucía Aleñar Premio especial del Jurado; Eva Libertad por ‘Sorda’ (Mejor dirección) y la Mejor actuación femenina para Miriam Garlo, también por ‘Sorda’. Guillermo Galoe, director de 'Ciudad sin sueño' Curro Vallejo