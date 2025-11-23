Estos son los estrenos de cine de la semana del 24 de noviembre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play ofrece gratis las mejores películas online. Esta semana llegan nuevos estrenos de cine para todos los gustos, disponibles en la plataforma sin coste y para ver cuándo y donde quieras. Solo necesitas registrarte para acceder al catálogo completo y no perderte ninguna novedad. Descubre aquí los títulos que se incorporan esta semana a RTVE Play y disfruta de cine gratuito en streaming.

El honor del capitán Lex (lunes 24 de noviembre a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) Guerra Civil americana (1861-1865). Las caballos que necesita urgentemente el ejército de la Unión son sistemáticamente robados por cuatreros que los conducen al Sur. Se llega a la conclusión de que dentro del fuerte debe haber necesariamente un traidor. Aunque la manada que conduce el capitán Lex Kearney (Gary Cooper) sigue una ruta que nadie conoce, son de nuevo atacados por los cuatreros y tienen que retirarse. A continuación, Kearney es juzgado por cobardía. Aunque alega que la superioridad numérica del enemigo hubiera supuesto la muerte de sus hombres, la sentencia es inapelable: Lex Kearney es degradado y expulsado del ejército. Pero detrás del proceso hay motivos ocultos...

El sentido de la vida (lunes 24 de noviembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Conjunto de episodios que muestran de forma disparatada los momentos más importantes del ciclo de la vida. Desde el nacimiento a la muerte, pasando por asuntos como la filosofía, la historia o la medicina, todo tratado con el inconfundible humor de los populares cómicos ingleses. El prólogo es un cortometraje independiente rodado por Terry Gilliam: "Seguros permanentes Crimson".

2 guns (lunes 24 de noviembre a las 22:55 horas en La 2) Un agente de la DEA, Bobby Trench (Denzel Washington), y un oficial de la Inteligencia Naval, Michael Stigman (Mark Wahlberg), planean un atraco dentro de una operación contra la mafia. Cuando descubren que en el banco hay mucho más dinero del esperado, el caso se complica. Adaptación al cine de una novela gráfica de Steven Grant.

Joe Dakota (martes 25 de noviembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Un cazador que ha prestado socorro a un moribundo jefe de una banda recibe de éste el plano de un tesoro que codician los asesinos.

Espíritu de conquista (miércoles 26 de noviembre a las 12:10 horas en La 2) Edward Creighton, ingeniero de la compañía telegráfica Western Union, se encarga de dirigir la instalación de una línea a través de los territorios del Oeste. Ayudado por su hermana Sue, recluta a los trabajadores en los pueblos más cercanos. Pero, como la región es peligrosa y está infestada de indios, la empresa tiene que ofrecer sueldos elevados para contratar al personal.

Clint, el solitario (jueves 27 de noviembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Clint Harrison es un temible pistolero, que siempre anda perseguido por los que le quieren retar para ganar fama. Mientras continua su eterna huida, Clint busca de forma desesperada a su mujer y a su hijo...

Ellas hablan (jueves 27 de noviembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) En 2010, las mujeres que integran una colonia religiosa tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales.

Desafío en Río Bravo (viernes 28 de noviembre a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) El comercio en una ciudad minera es imposible, ya que unos maleantes se dedican a asaltar todos los convoyes de plata. Poco a poco, los propietarios de las minas pierden la ilusión y deciden huir, vendiendo sus posesiones por muy pocos dólares al hombre más poderoso de la comarca. Por ello, la dueña del salón decide llamar al alguacil de mejor reputación del Oeste: el afamado Wyatt Earp.