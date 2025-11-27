Enlaces accesibilidad
'Historia de nuestro cine' recuerda a Antonio Flores

  • En ‘30 años sin Antonio’ se le homenajeará a través de su hija Alba y la película en la que Antonio Flores debutó, ‘Colegas’
  • #HNCAntonioFlores: viernes 28 de noviembre, a las 22:40 horas en La 2 y RTVE Play
Elena S. Sánchez, con Isaki Lacuesta, Alba Flores y Mery Cuesta
PRENSA RTVE

En 2025 se han cumplido 30 años de la muerte de Antonio Flores. ‘Historia de nuestro cine’ le rinde homenaje a través de sus películas y de la mirada de su hija, la actriz Alba Flores, quien presentará el título que el programa recupera para la ocasión, ‘Colegas’ (1982), el debut de su padre en el cine de la mano de Eloy de la Iglesia.

En la charla intervendrán Alba Flores junto a Isaki Lacuesta, codirector de ‘Flores para Antonio’, documental sobre la vida de Antonio Flores que se estrena en salas este mismo viernes; y la crítica cultural y colaboradora habitual del programa Mery Cuesta.

Coloquio sobre Antonio Flores en 'Historia de nuestro cine'

‘Colegas’

En ‘Colegas’, los hemanos Antonio y Rosario y el novio de ésta, José, deben enfrentarse diariamente a las dificultades derivadas de su humilde condición social. Ninguno tiene trabajo y las escasas oportunidades que se les presentan para lograrlo hacen que se fortalezcan los lazos que les unen.

