'Historia de nuestro cine' recuerda a Antonio Flores

En 2025 se han cumplido 30 años de la muerte de Antonio Flores. ‘Historia de nuestro cine’ le rinde homenaje a través de sus películas y de la mirada de su hija, la actriz Alba Flores, quien presentará el título que el programa recupera para la ocasión, ‘Colegas’ (1982), el debut de su padre en el cine de la mano de Eloy de la Iglesia.

En la charla intervendrán Alba Flores junto a Isaki Lacuesta, codirector de ‘Flores para Antonio’, documental sobre la vida de Antonio Flores que se estrena en salas este mismo viernes; y la crítica cultural y colaboradora habitual del programa Mery Cuesta.

Coloquio sobre Antonio Flores en 'Historia de nuestro cine'