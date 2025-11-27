La actriz Silvia Acosta, madrina esta semana de 'Días de Cine'

La actriz de cine (‘Los tigres’), teatro y televisión Silvia Acosta es la madrina de esta semana en ‘Días de Cine’, en una edición que se fijará en títulos como ‘Puñales por la espalda: de entre los muertos’, ‘Núremberg’, protagonizada por Russell Crowe, o ‘Blue moon’, con Ethan Hawke.

El repaso a los estrenos más destacados de la cartelera comenzará con ‘Puñales por la espalda: de entre los muertos’, tercera entrega de la saga, de nuevo con el detective interpretado por Daniel Craig como protagonista. Y después, ‘Núremberg’, basada en el libro ‘El nazi y el psiquiatra’ de Jack El-Hai y protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek.

A continuación, ‘Blue moon’, de Richard Linklater, un drama biográfico sobre el legendario letrista Lorenz Hart. Junto a Ethan Hawke, completan el reparto protagonista Margaret Quailey y Bobby Cannavale.

La película tunecina ‘La voz de Hind’, otro de los títulos reseñables, de Kaouther Ben Hania, nos lleva hasta el 9 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia: una niña de seis años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza suplicando ser rescatada.

Además, ‘Flores para Antonio’, documental de Isaki Lacuesta sobre Antonio Flores; ‘Bella’, de de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco; ‘Ruido’, de Ingride Santos; y la venezolana ‘Zafari’, de Mariana Rondón.

Las recomendaciones de ‘Días De Cine’ completan un programa que recordará el estreno en México -el 9 de noviembre de 1950- de ‘Los olvidados’, película con la que Luis Buñuel, de quien este 2025 se ha cumplido el 125 aniversario de su nacimiento, ganó el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes y que fue nombrada en 2003 Memoria del Mundo por la Unesco.