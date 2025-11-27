Enfrentarse a los hombres o huir, el dilema de 'Ellas hablan', la terrible historia de Sarah Polley

Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw y Frances McDormand encabezan el impresionante reparto de la película, escrita y dirigida por Sarah Polley. La actriz pegó un giro en su carrera en 2006, lanzándose a escribir y dirigir. Antes había experimentado con el cortometraje y animada por directoras como Isabel Coixet y Kathryn Bigelow decidió dar el paso.

Su primera película fue Lejos de ella, que recibió dos nominaciones al Oscar (Mejor actriz, para Julie Christie, y Mejor guion, para ella). En 2008 sorprendió con Ellas hablan, una historia que conmovió y revolvió por partes iguales.

El libro de Miriam Toews al cine Para debutar, Sarah Polley quiso adaptar el libro de Miriam Toews que cuenta la historia de ocho mujeres que viven en una colonia menonita situada en un lugar aislado de la zona oriental de Bolivia. Tienen distintas edades, pero están unidas por muchas cosas, entre ellas su fe. Pero su fe se tambalea cuando descubren que, durante años, los hombres de la comunidad drogaron y violaron a varias mujeres. "Es una película comprometida con la comprensión de las diferencias en lugar de construir relaciones sociales excluyentes basadas en la identificación", decía la directora. Ben Whishaw, Rooney Mara y Claire Foy.

Pensando en Doce hombres sin piedad El libro de Miriam Toews se publicó en 2020, tras el fenómeno del #MeToo. tuvo mucho éxito y fueron muchas las personas que lo leyeron. Entre ellas, Frances McDormand que quiso llevarlo al cine. Su primer paso fue enviárselo a Dede Gardner, productora de películas como Al descubierto (una adaptación del libro de Jodi Kantor y Megan Twohey sobre la investigación periodística sobre Weinstein), Blonde y Moonlight. "Estructuralmente era cinematográfico y proponía una forma diferente de hablar de todo el ruido que nos rodeaba. Y pensé, si se rodó Doce hombres sin piedad, podemos rodar con ocho mujeres en un granero". Otra de las personas que leyó el libro fue Sarah Polley y se moría de ganas de convertirlo en película. "La historia te atraviesa como una bala", dijo. Investigó y descubrió que McDormand y Gardner habían adquirido los derechos, y enseguida pidió ayuda a su agente para saber si ya habían pensado en alguien para dirigirla. Su sorpresa fue enorme cuando su agente le dijo que las productoras habían pensado en ella. "Parecía algo predestinado". Las protagonistas de 'Ellas hablan' RTVE

Basada en hechos reales La historia tiene elementos reales, ya que Miriam Toews fue criada como menonita y escribió desde su experiencia y los testimonios de mujeres abusadas. "Cuando las escuché hablar por primera vez de estas violaciones y ataques, allá por 2009 o 2010, me horroricé. Tenía tantas preguntas y quería reflexionar sobre el tema que me dije que tenía que escribir el libro. Pero había un riesgo: no quería recrear los abusos porque sentía que ello supondría una nueva violación de las víctimas. "Quería que hubiera una conversación, que las mujeres solo hablaran". Frances McDormand tiene un pequeño papel en la película. Su personaje es Scarface Janz, y aunque es secundario tiene mucho peso. "Represento a todas las mujeres que han decidido no irse, a todas las que tienen miedo y se quedarán allí sin hacer nada. No es solo su voz, sino la voz de todas las mujeres que no son escuchadas". Escena de 'Ellas hablan', de Sarah Polley

El gran trabajo de Jessie Buckley El resto de actrices, y actores, están a la altura. Encabezan el reparto Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley y Judith Ivey. Junto a ellas vemos a Ben Whishaw. Todos recibieron excelentes críticas por sus interpretaciones, pero se alabó especialmente el trabajo de Jessie Buckley. La actriz llamó poderosamente la atención con la película Judi y la serie Chernobyl, y desde entonces se le agolpan los proyectos.

Luchar o huir Al principio de la película aparece la frase "Lo que sigue es un acto de imaginación femenina". Y estas palabras, que tienen un significado terrible, fueron una declaración de intenciones para la directora. "Esta es la frase que los hombres utilizaban para engañar a las mujeres y que creyeran que las agresiones sexuales, que sucedían mientras estaban drogadas con tranquilizantes para ganado, eran provocadas por demonios". La película pone el foco en el debate intergeneracional que surge entre ellas: o se defienden atacando o huyen. La directora no juzga a las protagonistas, solo expone su situación, desde el respeto, dejando que cada persona que vea la película tenga libertad para opinar. Escena de 'Ellas hablan', rodada en Toronto

Rodada en Canadá Sara Polley es de Toronto y allí quiso rodar su película. Hay momentos en que la película parece estar en blanco y negro, pero se trata de un 'acabado' muy buscado, inspirado en la obra del fotógrafo canadiense Larry Towell. Para ello se jugó con la saturación de los tonos para ofrecer un efecto antiguo. "Queríamos llevar al espectador a un mundo que se desvaneció en el pasado", dijo Polley. El libro de Miriam Toews está narrado por el personaje August Wilson y así se empezó a rodar la película. Pero Sarah Polley cambió de idea y dejó la nararación a Autje. "Durante el proceso de edición se hizo evidente que la historia debía ser contada por una de las mujeres agredidas", reveló.