El Observatorio de Igualdad de RTVE celebra el acto 'Romper el silencio', con motivo del 25N

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado este miércoles el acto ‘Romper el silencio’, con un coloquio sobre el valor del testimonio en primera persona y la importancia del papel del audiovisual en la comprensión social de la violencia de género.

El evento ha abordado los silencios que aún rodean la violencia machista: el psicológico, el institucional, el social, el mediático y los nuevos silencios vinculados a la violencia digital. Además, RTVE reforzará durante estos días su programación especial del 25N con reportajes, entrevistas y espacios dedicados a visibilizar estas realidades en televisión, radio y plataformas digitales.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha abierto el acto afirmando que “RTVE no va a ser neutral ante la violación de los derechos elementales” y que “ante la indiferencia, hemos querido que nuestra llamada sea romper los silencios”. “Por eso RTVE va a emitir una programación especial dedicada a visibilizar la violencia machista”, ha añadido.

El acto ha contado con la presencia de Ana Redondo, ministra de Igualdad, que ha agradecido a RTVE su “compromiso con la igualdad sostenido en el tiempo”. “La sociedad española es una sociedad consciente, que respalda vuestro compromiso con los derechos humanos. Necesitamos a la prensa libre y a los medios públicos con información veraz”, ha señalado.

Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE y consejera de la Corporación, ha moderado el coloquio ‘Voces que transforman: el testimonio de las supervivientes’. “La igualdad es nuestra marca y una de nuestras fortalezas. Esta Radiotelevisión pública es plural y cree en la igualdad”, ha señalado.

Coloquio durante el acto ‘Romper el silencio’ RTVE

En el coloquio han participado Amparo Martínez, codirectora de la película de animación ‘Bella’, y Ana Bella Estévez, activista, víctima de violencia de género durante más de una década y creadora de la fundación que lleva su nombre.

La conversación ha abordado cómo romper estos silencios a través de redes de apoyo, atención psicológica especializada, recursos públicos eficaces y un relato mediático responsable que favorezca su escucha y reconocimiento social. Se ha puesto el foco en la importancia de los testimonios en primera persona y el valor de la animación para favorecer la comprensión del problema y llegar a audiencias más diversas y jóvenes.

Ana Bella Estévez ha señalado que en la película ha “transformado el dolor en empatía”, lo que le ha permitido crear “una red de apoyo que complementa a los recursos públicos”. Amparo Martínez, directora del filme, ha hablado del complejo proceso de producción y de su objetivo de “trasladar con sencillez un problema social muy complejo”.

Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE, ha realizado las conclusiones finales tras el coloquio, y ha reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación audiovisuales en la creación de espacios de sensibilización, reflexión y memoria, en colaboración con víctimas y asociaciones. También ha destacado la importancia de “escuchar a quien ha vivido esa violencia en primera persona”.

La jornada ha finalizado con un pase interno para los y las asistentes de Bella’, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 28 de noviembre. Una cinta de animación inspirada en la historia personal de Ana Bella y nominada recientemente como mejor película a los Premios José María Forqué.