'Siempre el mismo día' o cómo Anne Hathaway logró el papel protagonista gracias a una playlist
- La actriz recibió el guion de forma clandestina, y viajó a Londres para lograr el papel
- Enlace para ver 'Siempre el mismo día', ya disponible en RTVE Play
"Te quiero Dexter, y mucho... Pero, simplemente, ya no me gustas". Eso es lo que le dice Emma a Dexter en uno de los momentos de gran desencuentro en la película Siempre el mismo día. Emma, o lo que es lo mismo Anne Hathaway, da un golpe en la mesa ante la actitud del personaje que interpreta Jim Sturgess.
Pero empecemos por el principio: Emma y Dexter se conocen el día en que ambos se gradúan, el 15 de julio, y pasan la noche juntos. La pareja cultiva una amistad que tiene ese día del mes de julio marcado en el calendario. Se ven cada año, durante dos décadas. Ella es una chica trabajadora, idealista y que sueña con dar clase. Él, mejor situado económicamente, quiere ser un personaje famoso de televisión. Los años van pasando y los dos protagonistas tienen encuentros y desencuentros.
No iba a ser Anne Hathaway
Pero la protagonista de Siempre el mismo día no iba a ser Anne Hathaway. No por nada, sino porque la directora Lone Scherfig no buscaba actrices estadounidenses para el papel de Emma. Pero Hathaway recibió el guion de forma clandestina y cogió un vuelo a Londres para reunirse con Scherfig. La entrevista no fue muy fructífera, o al menos, así lo sintió la actriz que la describió como "la peor reunión de mi vida. Simplemente no me expresaba".
Sin embargo, cuando ya terminaba el encuentro, Hathaway entregó a la directora una lista de canciones que, en su opinión, representaban cómo interpretaría el personaje de Emma. Fue esa lista la que le dio el papel. Una vez que lo consiguió, la actriz tuvo mucho peso en la elección de Jim Sturgess para interpretar a Dexter Mayhew.
Una imagen antes de bañarse desnudos
Una vez ya en el rodaje, en Escocia, los dos actores protagonistas se preparaban para filmar la escena en la que se bañan con poca ropa. Para generar el ambiente adecuado antes de la grabación, Anne Hathaway le mostró el trasero a Jim Sturgess. Eso sí, lo hizo de tal forma que el equipo de grabación no lo pudo filmar, sin embargo, con lo que no contaba la actriz era con la mirada de varios residentes del complejo en el que estaban grabando.
Para su sorpresa, los curiosos aguantaron la tentación de subir su grabación a internet, al menos, de manera inmediata, algo que la actriz agradeció. Por cierto, es precisamente en la escena en la que se bañan en la piscina, en la que los dos actores protagonistas no llevan peluca. En el resto de la película sí que las usan de manera habitual.
Patricia Clarkson
En esta película hay otro papel que tiene mucho peso y es la madre del personaje de Dexter, una mujer inglesa a la que interpreta actriz estadounidense Patricia Clarkson. La directora de la película ha destacado que esta actriz la convenció para hacer el papel por la gran experiencia y coqueteo que aportó a su interpretación.
No sé si lo sabíais, pero Clarkson tiene raíces españolas: uno de sus bisabuelos era de Barcelona. Esta actriz estadounidense ha participado en títulos como como Jumanji o Friends with Benefits, además de ser la madre de la protagonista en la serie Heridas abiertas. En Siempre el mismo día tiene un papel clave en el acompañamiento de esta historia de amor entre Emma y Dexter.
